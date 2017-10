Terrorizmus

Merényletek Párizsban - Abdeslam ideiglenes kiadatását kérték a belga hatóságok

A belga hatóságok a 2015. november 13-ai párizsi terrortámadások feltételezett főszervezőjének ideiglenes kiadatását kérték Franciaországtól, Salah Abdeslamnak ugyanis egy másik ügyben is bíróság elé kell állnia decemberben Brüsszelben - tudatta a helyi sajtó pénteken.



A belga szövetségi ügyészség megerősítette a Le Soir című lap értesüléseit a kiadatási kérelemről, kiemelve, hogy "a jelenleg Franciaországban őrizetben tartott Abdeslam esetleges jövőbeli átszállításról semmilyen részletet nem fognak nyilvánosságra hozni".



Névtelenséget kérő források szerint az ügyben néhány napon belül döntenek a francia hatóságok.



A rendőrség tavaly márciusban, még a brüsszeli robbantások előtt házkutatást tartott a belga főváros Forest nevű kerületében egy lakásban, amely - mint később kiderült - a párizsi terrortámadások óta szökésben lévő Abdeslam búvóhelyéül szolgált.



A művelet során tüzet nyitottak a rendőrökre, akik a lakásban tartózkodó három férfi közül egyet agyonlőttek; kettőnek - köztük Abdeslamnak - viszont sikerült elmenekülnie a háztetőkön át. A lövöldözésben több rendőr is megsebesült. A szökevényeket néhány nappal később elfogták.



Az ügyben Abdeslam és társa, Soufien Ayari ellen gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt indult eljárás Belgiumban.



A tárgyalást december 18-22. között tartják Brüsszelben.



A francia fővárosban 2015. november 13-án hét helyszínen követtek el merényleteket, amelyekben 130 ember vesztette életét. A párizsi terrortámadások elkövetői közül többen is Brüsszelben éltek korábban.