Katalán válság

A spanyol parlament felsőházának bizottsága megszavazta a 155-ös cikk alkalmazását Katalóniában

Megszavazta a spanyol parlament felsőházának eseti bizottsága csütörtök este azt a intézkedéscsomagot, amely az alkotmány 155-ös cikkére hivatkozva a katalán kormány feloszlatását és előrehozott helyi parlamenti választások megrendezését tartalmazza.



A spanyol kormány által benyújtott javaslatokat a testület 27 képviselőjéből 22-en támogatták, és 5-en szavaztak ellene.



Az elfogadott intézkedésről pénteken tart vitát és szavazást a szenátus plenáris ülésén.



Soraya Sáenz de Santamaría, spanyol miniszterelnök-helyettes a bizottság ülésén a kormány javaslatai mellett érvelve arról beszélt, hogy minden kormány kötelessége a törvények betartása és betartatása, ők pedig teljesítik ezen "törvényi, demokratikus és jogi" kötelezettségüket.



Mint mondta, egy kormány sem engedheti meg, hogy területén ne legyen teljes a "fejlett demokrácia", és épp ez az, ami jelenleg történik Katalóniában.



A politikus hangsúlyozta: kivételes helyzetben az államnak joga rendkívüli eszközökhöz nyúlni, és ami a 155-ös cikkben szerepel, az nem csak Spanyolországban létezik. Katalóniát "meg kell menteni" azoktól, akik a törvényen kívül helyezik - mondta, hozzátéve, hogy a katalán kormányból mindig hiányzott az egyetértés és a párbeszéd szellemisége.



A szenátus levélben ajánlotta fel Carles Puigdemont katalán elnöknek, hogy személyesen vegyen részt a vitában, aki azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Délelőtt faxon juttatta el állásfoglalását, amelyben a spanyol kormányzati beavatkozás ellen érvelt.



Ebben bírálta a spanyol kormányt, amely szerinte jelentősen és indokolatlanul túllépte az alkotmány biztosította kereteket azzal, hogy a jelenlegi katalán kormányt elmozdítaná posztjáról a függetlenségi folyamat miatt. A tervezett intézkedéseket aránytalannak nevezte és szerinte a jelenleginél még súlyosabb helyzetet hoznak létre azzal, hogy megfosztják Katalóniát politikai autonómiájától.

Josep Lluís Cleries, a függetlenségpárti Európai Katalán Demokrata Párt (PDeCAT) szenátusi képviselője a bizottság ülését követően kifogásolta, hogy a vitában nem kapott szót a katalán kormány küldöttje.



A kormányzati javaslatcsomagot támogató ellenzéki Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) több módosító javaslatot is benyújtott be az eredeti szöveghez, ezek közül elfogadták azt, amely szerint a intézkedéseket fokozatosan vezetnák be attól függően, hogy a politikai körülmények miként alakulnak Katalóniában. Leszavazták viszont azt a szocialista indítványt, hogy amennyiben a katalán elnök maga jelent be előrehozott parlamenti választásokat Katalóniában, az a 155-ös cikk alkalmazásának leállítását vonja maga után.



A bizottsági ülést megelőző, a kormányzati palotában elhangzott nyilatkozatában Carles Puigdemont katalán elnök közölte: nem ír ki előrehozott helyi parlamenti választásokat Katalóniában. A politikus hangsúlyozta: kész lett volna ezt megtenni, de nem kapta meg azokat a garanciákat a spanyol kormány részéről, amelyek indokolnák jelenleg ezt a lépést.