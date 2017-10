Felháborító

Gusztustalan: ürülék potyogott az ételébe a mennyezetből

Felfilmezte a nő, ahogyan telehullott patkányürülékkel az étele a plázában. Gyorsan el is ment az étvágya, mikor rájött, hogy az a sok apró fekete valami nem más, mint ürülék. A kaliforniai Culver City plázájában akarta elkölteni estebédjét, mikor megjelentek az első darabok a tényárján. Azt hitte, gyerekek dobálóznak. Majd hamar rájött, hogy rágcsáló fekália. Ment is panaszt tenni, de nem foglalkoztak vele, így elment a helyi tévéhez, ami persze felkapta az ügyet. A tévés eset után már persze reagált a pláza is, vizsgálatot indítottak az ügyben.