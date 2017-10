Cseh választás

A cseh államfő kormányalakítási tárgyalásokkal bízza meg Andrej Babist

hirdetés

Milos Zeman cseh államfő a jövő héten kormányalakítási tárgyalásokkal bízza meg Andrej Babist, a hétvégi képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalom elnökét. Ezt maga Babis jelentette be hétfőn délután a Prága melletti Lányban, ahol egy órán át tárgyalt a köztársasági elnökkel a választások után kialakult helyzetről.



Babis kormányalakítási tárgyalásai az elképzelések szerint az új képviselőház megalakulásáig tartanának. A parlamenti alsóház megalakulása a hatályos szabályok szerint alapfeltétele a további politikai lépéseknek. A választási győztes azzal számol, hogy az új képviselőház megalakulása után azonnal konkrét kormányalakítási megbízatást kap az államfőtől.



A cseh államfő már korábban bejelentette, hogy kihasználja rendelkezésére álló maximális időt, ami harminc nap, és az új képviselőház alakuló ülését november 20-ra fogja összehívni. Zeman ez idő alatt találkozni szeretne az új parlamenti pártok elnökeivel, hogy megvitassa velük a választások nyomán kialakult politikai helyzetet.



Babis kifejtette: folytatni fogja vasárnap megkezdett tárgyalásait a parlamenti pártok vezetőivel az új képviselőház összetételéről. Megerősítette azt a korábbi értesülést, miszerint mozgalma Radek Vondráceket, a képviselőház eddigi alelnökét kívánja jelölni a testület vezetőjének. Az ANO képviselőházi frakciójának továbbra is Jaroslav Faltynek, a mozgalom első alelnöke lesz a vezetője.



Kérdésre válaszolva elmondta: az államfő semmiféle ajánlást nem fogalmazott meg az ANO lehetséges koalíciós partnereivel kapcsolatban. Jelezte viszont, hogy tetszene neki az ANO-Polgári Demokratikus Párt (ODS) páros.



"A számok számunkra is világosak, a Polgári Demokratikus Párttal együtt 103 mandátumunk van a 200 tagú képviselőházban. Kormányzati tapasztalataink alapján tudjuk, hogy minél kevesebb a koalíciós partner, annál jobb" - mondta Babis újságíróknak minden kommentár nélkül.



Petr Fiala, az ODS elnöke azt állítja, hogy az általa vezetett korábban többször is kormányzó jobboldali párt nem hajlandó koalícióra lépni Babissal, aki ellen az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt büntetőeljárás volt folyamatban. Az eljárás azonban - miután Babis képviselői mentességet szerzett - automatikusan megszűnt.



Babis megismételte szombati kijelentését, hogy a bevándorlásellenes Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, illetve Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjával (KSCM) az általa vezetett mozgalom nem lép kormánykoalícióra.