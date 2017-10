Segély

Az EU több mint 100 millió eurót hagyott jóvá a szudáni humanitárius válság enyhítésére

2017.10.23 19:36 MTI

A brüsszeli testület arról számolt be, hogy 46 millió eurót közvetlen humanitárius támogatásra, 60 millió eurót pedig fejlesztési projektre különítettek el.



Mint írták, az országban mintegy 4,8 millió ember szorul sürgős segítségre, sokan ugyanis lakóhelyük elhagyására kényszerültek és éheznek, a helyzetet ráadásul a járványok és a szélsőséges időjárási körülmények is súlyosbítják.



"Szudánban továbbra is válságos a helyzet, millióknak kellett elhagyniuk a lakóhelyüket Darfúrban. Az újabb uniós segítség kulcsfontosságú az egyre növekvő számú menekült ellátásához, illetve az őket befogadó közösségek támogatásához. Ez a pénz életmentő a legsérülékenyebb társadalmi csoportok számára" - jelentette ki Hrisztosz Sztilianidisz humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos.



A bizottsági közleményben kiemelték: ezeket a támogatásokat közvetlenül a helyszínen tevékenykedő civil szervezeteknek juttatják.