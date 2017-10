Erőszak

Véget ért az angliai túszejtő akció, őrizetben a tettes, sértetlenek a túszok

Egy sörétes vadászpuskával felfegyverkezett férfi egyelőre ismeretlen okból négy órán át fogva tartotta a bowling-pálya két alkalmazottját. 2017.10.23 10:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tettes őrizetbe vételével és kórházba szállításával ért véget vasárnap este a túszejtő akció a közép-angliai Nuneaton egyik szabadidőközpontjában. A túszok az incidensben nem sérültek meg. A rendőrség már a túszszabadító rajtaütés előtt közölte, hogy nem terrorcselekményről van szó.



A Birminghamtől keletre, Warwickshire megyében fekvő város Bermuda Park nevű bevásárló- és szabadidőplázájában egy sörétes vadászpuskával felfegyverkezett férfi egyelőre ismeretlen okból négy órán át fogva tartotta a bowling-pálya két alkalmazottját.



A helyszínre vezényelt különleges rendőri erők vasárnap este megrohamozták az épületet és legyűrték a támadót. Szemtanúk egybehangzó beszámolói szerint a rajtaütést "dörejek" kísérték, ami hanggránátok alkalmazására vall.



A Warwickshire megyei rendőrség főfelügyelője, Alex Franklin-Smith azonban vasárnap este közzétett beszámolójában úgy fogalmazott, hogy sikerült békés módon véget vetni az incidensnek, és senki nem sérült meg.



Franklin-Smith hangsúlyozta: biztosíthatja Nuneaton városának lakóit arról, hogy a túszejtő akció semmiféle módon nem kötődött a terrorizmushoz.



Ezt a megyei rendőrség már a túszszabadító bevetés előtt is hivatalosan bejelentette.



A területileg illetékes mentőszolgálat, a West Midlands Ambulance Service vasárnap esti hivatalos tájékoztatása szerint az elfogott túszejtőt a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.

A mentők a két kiszabadult túsz is megvizsgálták, de ők nem szenvedtek sérüléseket, így nem is szorultak további ellátásra.



A szolgálat nem részletezte, hogy a túszejtőt miért kellett kórházba vinni.



A médiának nyilatkozó szemtanúk egybehangzóan fehér, 40 év körüli, ápolatlan külsejű férfiként írták le a túszejtőt, aki puskájával hadonászva tört be a bowling-pályára, miközben azt ordibálta, hogy "game over" (vége a játszmának).



Egyes beszámolók szerint a felfegyverkezett férfi többeket durva hangon, káromkodva felszólított, hogy hagyják el az épületet, és sokan távoztak is.



Mehdi Amshar, a bowling-pályát üzemeltető cég vezetője azt mondta a BBC televíziónak, hogy tudomása szerint a túszejtő és a bowling-pálya egyik alkalmazottja ismerte egymást.



A Bermuda Parkban egy Holiday Inn Express szálloda, valamint éttermek, mozik, áruházak, edzőtermek és gyermekeknek kialakított játszóhelyek vannak.



Az incidens idejére a rendőrség a központot és a környező lakónegyedeket kiürítette.



Nagy-Britanniában rendkívül ritkák a lőfegyverrel elkövetett hasonló bűncselekmények, mindenekelőtt a brit fegyvertartási törvények drákói szigora miatt.



A fegyvertartási szabályok rendkívüli megszigorításának folyamata 1996 márciusáig nyúlik vissza, amikor egy zavart elméjű gyilkos 16 kisgyermeket és egy tanárt lőtt agyon a dél-skóciai Dunblane kisváros elemi iskolájában.



Az egész országot megrázó tömeggyilkosság után különösen nagy felháborodást keltett, amikor kiderült, hogy a példátlan mészárlás elkövetője - aki utolsó lövedékét saját fejébe eresztette - teljesen szabályosan, többször meghosszabbított engedéllyel tarthatta magánál nagy tűzerejű fegyvereit, jóllehet a rendőrség tudott súlyos pszichiátriai zavarairól.



Az azóta elfogadott törvényi szigorítások értelmében brit magánszemélyek ma már gyakorlatilag semmilyen jogcímen nem birtokolhatnak tűzfegyvert; még az engedélyezett vadászfegyvereket sem lehet otthon tárolni, csak a vadásztársaságok páncélrekeszeiben.