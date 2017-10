USA

Reklámkampány indul Trump elnök megbuktatására

Tom Steyer kaliforniai milliárdos vasárnap bejelentette: 10 millió dollárt fordít egy reklámkampányra, amelynek célja Donald Trump amerikai elnök megbuktatása.



Steyer, aki a republikánus Trump pártjának ellenzékét képező Demokrata Párt egyik nagylelkű támogatója, pénteken már útjára is indította első, egyperces reklámspotját, amelyben arra kéri a kongresszus törvényhozóit, hogy indítsák meg a törvényes eljárást Donald Trump lemondatása érdekében, mert szerinte ez "erkölcsi felelősségük".



A 60 éves befektetési bankár a CNN hírtelevíziónak vasárnap adott interjújában hangsúlyozta, hogy megítélése szerint Donald Trump kártékony, mert atomháború felé sodorja az országot, akadályozza az igazságszolgáltatás és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkáját, valamint "bezárással fenyegetett meg olyan sajtóorgánumokat, amelyek kimondják az igazságot". A milliárdos szerint az elnök "mentálisan nem stabil" és "veszélyt jelent". "Ha mindez nem elég ok egy veszélyes elnök alkotmányos elmozdítására, akkor ugyan mivé vált a kormányzatunk?" - vetette fel.



Tom Steyer mind az 50 szövetségi államban műsoridőt vásárol a Trump megbuktatását célzó reklámok számára, és bejelentette, hogy megnyitja pénztárcáját a jövő évi, úgynevezett félidős választásokon induló demokrata párti jelöltek számára is.



Az Egyesült Államokban 2018-ban lesznek az úgynevezett félidős választások: ilyenkor az amerikaiak nem elnököt választanak, hanem a képviselőházat teljes egészében, a szenátust pedig részben megújítják, illetve sok államban kormányzóválasztást tartanak.