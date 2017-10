Szexuális zaklatás

Tarantino tudta, hogy Weinstein szexuális zaklató

QuentinTaratino a New York Timesnak elárulta: évtizedek óta tudott Weinstein viselt dolgairól, most pedig igencsak szégyelli magát, amiért nem vette elég komolyan a helyzetet, sőt, a közös munkát is folytatta a filmmogullal.



Még saját korábbi barátnője, Mira Sorvino is panaszkodott neki Weinsteinről. A színésznő elmondta neki, hogy a producer akarata ellenére próbált hozzá közeledni, többször meg is érintette. A rendező megdöbbent, de úgy gondolta, most, hogy a színésznő vele van együtt, Weinstein nem fogja többé zaklatni. Tarantino arról is tudott, hogy Weintein fizetett Rose McGovannak, hogy ne beszéljen az őt ért zaklatásokról.



"Eleget tudtam ahhoz, hogy többet tegyek annál, amit megtettem" - nyilatkozta a Weinsteinhez legközelebb álló hollywoodi rendező.



Tarantino úgy látja, nagyot hibázott, mikor figyelmen kívül hagyta, hogy nem egyedi esetekről van szó. De amikor kirobbant a botrány, elszörnyedt a zaklatások kiterjedtségén és komolyságán.



"Amit tettem, az ezeknek az eseteknek az elbagatellizálása. Bármit mondok most már, az szánalmas mentegetőzésnek fog hangozni."