Diplomácia

Megkezdődött az EU-csúcs

Megkezdődött az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozója csütörtökön Brüsszelben, az ülés középpontjában az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnéséről szóló tárgyalások és a migrációs válság kérdései állnak.



A találkozó délutáni megnyitását követően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek az uniós vezetők, akiket ezután Jüri Ratas, az EU tanácsának soros elnökséget betöltő Észtország kormányfője tájékoztat az előző csúcsértekezleten elfogadott döntések végrehajtásának állásáról.



Az első munkaülésen a migráció külső dimenziójával, az Afrikából Európába tartó emberáradat fékezéséhez szükséges pénzügyi támogatásokkal, az unió biztonság- és védelempolitikájával, illetve a digitalizációval foglalkoznak majd a résztvevők.



Ezután munkavacsora következik, amelynek a külpolitikai kérdések lesznek a középpontjában, az előzetes tájékoztatás szerint elsősorban az észak-koreai, az iráni és a törökországi helyzetről lesz szó. Emmanuel Macron francia elnök a jövőbeli uniós szabadkereskedelmi megállapodásokról, Theresa May brit kormányfő pedig a Brexit-tárgyalások állásáról fog beszélni, megpróbálva meggyőzni kollégáit, hogy járuljanak hozzá másnap az egyeztetések második szakaszának megkezdéséhez.



Pénteken informális munkareggelit tartanak: a téma az a munkaterv lesz, melyet Donald Tusk, az állam-, illetve kormányfőkből álló Európai Tanács elnöke állított össze a következő két évre.



Az utolsó napirendi pont megtárgyalásán Theresa May már nem lesz jelen, csak a bennmaradó tagországok vezetői, akik ekkor döntik el, szerintük megfelelő ütemben haladnak-e az egyeztetések a brit kiválás legfőbb kérdéseiről - az ír-északír határellenőrzésről, a pénzügyi kötelezettségek rendezéséről és az állampolgárok jogairól - ahhoz, hogy továbbléphessenek az Egyesült Királyság és az EU jövőbeli kapcsolatának, kereskedelmi viszonyának kérdésére. A szakértők az eddigi nyilatkozatok alapján egyöntetűen úgy vélik, hogy ez most még nem fog megtörténni.



Jüri Ratas végezetül tájékoztatni fogja kollégáit a jelenleg Londonban működő, de költözni kényszerülő uniós ügynökségek új székhelyéről szóló vita állásáról.