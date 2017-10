Választások

Helyhatósági választásokat tartanak vasárnap Koszovóban

Több mint hétezer képviselőjelölt, valamint mintegy kétszáz polgármesterjelölt mérkőzik meg a vasárnapi koszovói önkormányzati választáson, amely a másfél hónapja hivatalban lévő kormány támogatottságáról is tanúbizonyságot tehet. 2017.10.20

A polgármesteri vagy a helyi önkormányzati pozíciókért 35 párt, egy koalíció, 30 civil kezdeményezés és 25 független jelölt indul Koszovó 38 önkormányzatában.



Az 1,9 millió választópolgár vasárnap 7 és 19 óra között adhatja le voksát a nyugat-balkáni ország 900 szavazóhelyén. A voksolás szabályosságára több mint 32 ezer külföldi és helyi megfigyelő ügyel.



A többségében szerbek lakta Észak-Koszovóban, illetve a kisebbségi tömbökben a helyi szerb kisebbségi jelölteknek nemcsak az albán indulókkal, hanem egymással is meg kell küzdeniük. A Belgrád által támogatott Szerb Listán kívül több helyi szerb kezdeményezés is alakult, amely nem tartja követhetőnek az eddigi gyakorlatot, vagyis azt, hogy a koszovói szerbek minden lépésüket a szerb kormánnyal egyeztessék.



A kormánypártok, vagyis a Koszovói Demokrata Párt (PDK), a Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK), a Koszovói Kezdeményezés (Nisma), valamint a Szövetség az Új Koszovóért (AKR) legnagyobb ellenfele az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű ultranacionalista párt lehet. Az Önrendelkezés ellenzi a szerb önkormányzatok közösségének létrehozását - amelyről Belgrád és Pristina négy és fél évvel ezelőtt állapodott meg Brüsszelben -, mert úgy véli, hogy a közösség vezetése belgrádi irányítás alá kerülne, és igyekezne kivonni magát Pristina döntései alól. Az ultranacionalista párt többször is figyelmeztetett arra, hogy Koszovó Hashim Thaci államfő és Ramush Haradinaj miniszterelnök vezetésével gyengévé válhat, főleg a Szerbiával fenntartott viszony szempontjából.



Az Önrendelkezés véleményével az előrehozott parlamenti választások eredményei alapján a lakosság 27,49 százaléka ért egyet, a helyhatósági választások pedig még inkább rámutathatnak arra, mennyire ért egyet a kormány politikájával a lakosság.



Koszovó 2008-ban vált függetlenné Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.