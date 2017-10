Társadalom

Több ezer egészségügyi dolgozó tüntetett Romániában

Több ezer egészségügyi dolgozó tüntetett csütörtökön Romániában, egyebek mellett a bérezési törvény és a társadalombiztosítási rendszer tervezett reformja ellen. 2017.10.19 13:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az egészségügyi dolgozók érdekeit védő Sanitas szakszervezet által szervezett akción mintegy 7-8 ezren vettek részt. A tiltakozó megmozdulás az egészségügyi minisztérium közelében kezdődött, a résztvevők később a kormány épülete elé vonultak.



Azt kérték a kormánytól, hogy törölje az egészségügyben alkalmazott különböző pótlékok 30 százalékban való korlátozását, módosítsa a tavaly elfogadott bérezési törvény rendelkezéseit, és március 1-jétől valamennyi egészségügyi alkalmazott esetében alkalmazza a tervezett béremeléseket, hogy szűnjenek meg az igazságtalan bérezési különbségek a rendszeren belül. Amiatt is elégedetlenek, hogy a kormány meg akarja emelni az orvosok esetében a kötelező pótügyeletek számát. Kérik még, hogy 2018-ban egész évben kapjanak ebédjegyet az egészségügyben dolgozók.



Követelik, hogy a kabinet ne változtassa meg a társadalombiztosítási rendszert, ugyanis a járulékok fizetését át akarják hárítani teljes egészében a munkavállalókra. A tiltakozók szerint a tervezett intézkedés lényegében eltörölné a korábban számukra megítélt 25 százalékos béremelést.



A társadalombiztosítási rendszer reformja ellen október elején az Alfa Kartell szakszervezet is tüntetést szervezett Bukarestben, de a bukaresti kormánykoalíció nem hajlandó lemondani a tervről. Liviu Dragnea, a kormány fő erejét képviselő Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke korábban elmondta: a 2018-tól kilátásba helyezett béremelések a közszférában csak akkor hajthatók végre, ha a társadalombiztosítási rendszert is megreformálják.



A kormány szerint a tb-járulékoknak teljes egészében a munkavállalókra való áthárítása következtében nem nőnek a dolgozók adóterhei, mert ezzel egy időben 4,25 százalékponttal, 35 százalékra csökkentik a járulékokat, a személyi jövedelemadót pedig 16 százalékról 10 százalékra mérsékelik.



A Sanitas a csütörtöki megmozdulást követően dönthet arról, hogy következő lépésként általános sztrájkot hirdet vagy nem.