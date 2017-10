Háborús bűnök

A Nemzetközi Törvényszék november 22-én hirdet ítéletet Ratko Mladic ügyében

November 22-én hirdet ítéletet a hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) Ratko Mladic egykori boszniai szerb hadseregparancsnok ügyében, akit háborús bűnök elkövetésével vádolnak. 2017.10.18 16:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Az ítélethirdetés 2017. november 22-én, délelőtt 10 órakor lesz az ügyben" - írta a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket kivizsgáló törvényszék az MTI-hez is eljuttatott közleményében.



Az ügyészség életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte a "Balkán mészárosának" is nevezett Ratko Mladicra, akit a vád szerint egyebek mellett a srebrenicai mészárlásért is felelősség terhel.



A most 74 éves Mladic ellen az 1992 és 1995 közötti boszniai háború során elkövetett cselekmények miatt indult eljárás Hágában, a vádpontok között a legsúlyosabb a népirtás vádja.



Srebrenica a háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb csapatok 1995 júliusában elfoglalták a várost, s a békefenntartók szeme láttára nyolcezer boszniai muzulmán férfit és fiút hurcoltak el, akiket ezután lemészároltak. Ezt tartják a második világháború óta elkövetett legszörnyűbb mészárlásnak Európában.



Szerbia 2008-ban, illetve 2011-ben fogta el és adta ki az NT-nek a srebrenicai mészárlás fő felelősének tekintett Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnököt és Ratko Mladicot. Előbbit háborús bűnök elkövetése miatt tavaly 40 év börtönre ítélte a hágai bíróság.