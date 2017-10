Zaklatás

Az uniós igazságügyi biztos is szexuális erőszak áldozatává vált

A szexuális zaklatás elleni, internetes közösségi oldalakon futó #MeToo kampányhoz való csatlakozásra szólította fel az érintetteket szerdán Vera Jourová uniós igazságügyi biztos, aki arról számolt be, hogy korábban ő maga is szexuális erőszak áldozatává vált.

A nemek közötti esélyegyenlőségért is felelős cseh biztos egy szerdai brüsszeli rendezvényen a szexuális zaklatással vagy erőszakkal kapcsolatos esetek azonnali bejelentését sürgette.



Hozzátette, azok az esetek, amelyek napvilágra kerülnek, köztük Harvey Weinstein amerikai filmproducer botránya, csak a "jéghegy csúcsát" jelentik, az áldozatok többsége ugyanis nem tesz bejelentést az őket érő ilyen típusú bűncselekményekről, mert tévesen ők is bűnösnek érzik magukat.



"Ne tartsák magukban, keressenek segítséget, és ne szégyelljék elmondani, hogy mi történt!" - szólított fel.



Az uniós biztos úgy vélekedett, hogy bár a szexuális bűncselekményekre vonatkozó szabályokat hatékonyabban kellene végrehajtani, a "zaklatási kultúrának" csak a széleskörű párbeszéd és egy új gondolkodásmód vethet véget.



"Az európai nőknek mintegy fele tapasztal verbális, fizikai vagy online szexuális zaklatást. Meg kell változtatniuk azt a közfelfogást, miszerint ez normális" - közölte.



Jourová emellett üdvözölte, hogy az Európai Unió és a tagországok fele már aláírta a nők elleni erőszak felszámolását célzó isztambuli egyezményt, a kimaradókat pedig mielőbbi ratifikációra szólította fel.



Az elmúlt napokban #MeToo hashtaggel ellátott bejegyzések árasztották el világszerte az internetes közösségi oldalakat, amelyekben nők százezrei számoltak be az általuk megélt molesztálásokról, miután számos nő szexuális zaklatással és erőszakkal vádolta meg Harvey Weinstein amerikai filmproducert.