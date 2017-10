Weinstein-ügy

Szexuális zaklatás: Reese Witherspoon is kitálalt

Reese Witherspoon is csatlakozott a színésznőkhöz, akik a Weinstein-ügy kapcsán elmesélték, mit kellett elviselniük szakmabeli, nagyhatalmú férfiaktól.



A színésznő elmondta, többször is zaklatták, először 16 éves korában molesztálta egy rendező.



"Undorodom attól a rendezőtől, és dühös vagyok azokra az ügynökökre és producerekre, akik azt éreztették velem, hogy a hallgatásomtól függ az állásom" - mondta a Doktor Szöszi és a Hatalmas kis hazugságok sztárja az Elle magazin Women in Hollywood elnevezésű rendezvényén.



Sajnálja, hogy eddig hallgatott, mert a gyógyulás és a rendszer meváltoztatása szempontjából is fontosnak tartja, hogy nyíltan beszéljük ezekről a dolgokról - tette hozzá.