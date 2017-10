Orosz lap

Amerikai internetezők millióit érte el és tüntetéseket szervezett az orosz trollgyár

A Donald Trump megválasztása nyomán is tovább működő "trollgyár" fedőintézménye az RBK szerint a Szentpéterváron, a Szavuskin utca 55. címen bejegyzett Internet-kutatási Ügynökség. 2017.10.18 09:40 MTI

Hetente a közösségi média 20-30 millió felhasználóját is elérhette és több mint 40 tüntetést szervezett az Egyesült Államokban az amerikai választások befolyásolására létrehozott orosz "trollgyár" - közölte kedden az RBK című orosz napilap.



A Donald Trump megválasztása nyomán is tovább működő "trollgyár" fedőintézménye az RBK szerint a Szentpéterváron, a Szavuskin utca 55. címen bejegyzett Internet-kutatási Ügynökség. Az intézmény tulajdonosa a "Putyin szakácsaként" emlegetett Jevgenyij Prigozsin vendéglőmágnás.



A "trollgyár" amerikai részlege - amelyet tavaly nyárra 80-90-fősre duzzasztottak fel és fenntartására két év alatt 2,3 millió dollárt költöttek - 118 közösséget és profilt tartott fenn a Facebook, az Instagram és Twitter közösségi médiumokban. Ezeknek a többségét az amerikai hatóságok lekapcsolták az elnökválasztásba történt orosz beavatkozás felderítésére indított vizsgálat során. Az 50 Twitter-profil közül 36-ot, +7-es oroszországi előhívóval jegyeztek be.



A közösségi portálokon létrehozott profiloknak és a közösségeknek 6 millió követője volt, de hirdetések és újra-megosztások segítségével a "trollgyár" által előállított tartalmak, például 2016 szeptemberében, akár 20-30 millió emberhez is eljuthattak. Az RBK úgy értesült, hogy a szentpétervári központban hetente mintegy ezer tartalmat - szöveget, fotót vagy videót - állítottak elő. Ezek átlagosan mintegy ezer megtekintést gyűjtöttek össze, de volt olyan is - például egy, a fegyvertartás szabadságáért egy rajzfilmfigura, Yosemite-i Sam ábrázolásával kampányoló hirdetés -, amely több mint 17 millió felhasználóhoz jutott el.



A legtöbb közösség, szám szerint 16 az afroamerikaiak jogaival foglalkozott, ezeknek 1,2 millió követője volt. De megkülönböztetett figyelmet kapott Texas szuverenitása és a fegyvertartás szabadsága is, ezek a témák 13 csoportban 1,3 millió követőt gyűjtöttek össze. Az LGBT-mozgalommal kapcsolatos üzenetekre 143 ezren, az amerikai muszlimok ügyét taglalókra több mint 300 ezren voltak kíváncsiak.

Az RBK azt állítja, az amerikai részleg mintegy 100 aktivistával működött együtt, akik az offline események, köztük mintegy 40 tüntetés megszervezésének felelősei voltak, és akikkel az adminisztrátorok álnéven tartották a kapcsolatot. Mintegy tíz, a feketék jogaira összpontosító megmozdulást BlackMattersUS közösség nevében kezdeményeztek, egyet például a rendőri önkény ellen, Charlotte-ban. A BlackFist közösség nevében önvédelmi tanfolyamokat indítottak afroamerikaiak számára, s ezek oktatóinak javadalmazását a Google Wallet vagy a Pay Pal közbeiktatásával fizették ki.



A "trollgyárban" a munkatársi fizetés 55 ezer, az adminisztrátori 80-90 ezer, a vezetői pedig több 120 ezer rubel volt (1 rubel jelenleg mintegy 4,65 forint). Az amerikai részleg az RBK szerint a hét öt napján működött teljes üzemben, éjszakai és hétvégi ügyeletesekkel. A posztokat késleltetéssel tették közzé, hogy a felhasználóknak ne tűnjön fel az időzónák miatti furcsa eltérés.



Az RBK-t úgy tájékoztatták, hogy a részleg vezetője az azerbajdzsáni születésű 27 éves Dzsejhud Aszlanov, aki a szentpétervári meteorológiai egyetem gazdasági szakán végzett és tanulmányai során több hónapot töltött az Egyesült Államokban. Maga Aszlanov a tényfeltárást közlő orosz lap megkeresésére tagadta, hogy köze lenne a "trollgyárhoz".