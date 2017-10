USA

Felfüggesztette Trump harmadik rendeletét a beutazások korlátozásáról egy hawaii szövetségi bíró

hirdetés

Derrick Watson honolului szövetségi bíró kedden közzétette, hogy ismét felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök rendeletét a beutazások átmeneti korlátozásáról.



A bíró egy nappal életbe lépése előtt függesztette fel a rendeletet.



Az elnöki döntés átmenetileg korlátozta volna a beutazást Iránból, Szíriából, Jemenből, Líbiából, Szomáliából, Csádból, és Észak-Koreából, valamint megtiltotta volna egyes venezuelai kormányzati tisztségviselők amerikai beutazását is. A beutazást szigorító elnöki rendelet a harmadik volt a maga nemében, az amerikai elnök korábban két, a legtöbb pontjában hasonló korlátozó intézkedést is elrendelt, de mindegyiket felfüggesztette egy szövetségi bíró. A szóban forgó rendeletet az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.



Hawaii szövetségi állam azonban pert indított egy honolului szövetségi bíróságnál az alkotmánybírósági döntés ellen. Arra hivatkozott, hogy a szövetségi törvények keretében Donald Trump nem hozhat megszorító intézkedéseket a listázott országok közül hat ellen. Hawaii az Észak-Koreára és Venezuelára vonatkozó korlátozást nem vonta kétségbe.



Watson bíró a keddi döntését azzal indokolta, hogy a rendelet újabb változatával is ugyanaz a baj, mint a korábbiakkal: nem bizonyítja elégségesen, hogy az említett hat országból történő beutazások "sértik az Egyesült Államok érdekeit". A bíró márciusban az elnöki rendelet második változatát függesztette fel először.



A Fehér Ház közleménye szerint Watson döntése "veszélyesen téves". Az elnöki hivatal álláspontja szerint a megszorítások létfontosságúak az amerikai nemzetbiztonság számára.



Közleményt adott ki az igazságügyi minisztérium is. A tárca "inkorrektnek" minősítette Derrick Watson bíró döntését, és közölte, hogy "nagyon gyorsan" fellebbez ellene.



A kormányzat álláspontja szerint az utazási korlátozásban említett országok nem hajtották végre a vízumkiadáshoz előírt szigorú átvilágítási folyamat bevezetését.