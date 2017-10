Illegális bevándorlás

Migránsokat utasítottak ki Belgiumból

Legalább tíz migránst állított elő a belga rendőrség a brüsszeli Gare du Nord pályaudvar közelében található Maximilien parkból, ahol hónapok óta több száz illegális bevándorló táborozik. Közülük hatot azonnali hatállyal kiutasítottak az országból - jelentette a La Libre Belgique belga napilap kedden.



A beszámoló szerint a rendőrségi akcióra akkor került sor, amikor civil szervezetek szervezésében civilek mentek a parkba, hogy befogadjanak egy-egy embert vagy családot éjszakára. A parkban és a pályaudvar környékén mintegy 500-an vertek tábort. Jellemzően nem kérnek menedéket Belgiumban, mert többnyire Nagy-Britanniába szeretnének továbbmenni.



A civil szervezetek munkatársai arról számoltak be, hogy a rendőrség kötelezte őket, hogy az akcióról készült felvételeket töröljék a telefonjaikból, máskülönben elkobozzák a készülékeket. A civil szervezetek migránsellenes rajtaütésekről beszélnek, és az akciók beszüntetésére szólították fel a hatóságokat.



A rendőrség tájékoztatása szerint az összehangolt akcióra azért volt szükség, mert információk szerint embercsempészek is keveredtek a civilek és a migránsokat éjszakára befogadni kívánók közé.



Jan Jambon belga belügyminiszter szeptember elején jelentette ki, hogy meg kell akadályozni a migránsok számának folyamatos és vég nélküli növekedését. Ennek megelőzése érdekében a rendőrség rendszeresen, naponta többször végez ellenőrzéseket a főváros különböző pontjain.



Theo Francken menekültügyi és migrációs államtitkár korábban kijelentette, a szövetségi kormány nem biztosít elhelyezést azoknak, akik nem nyújtanak be menedékkérelmet Belgiumban.