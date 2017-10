Olaszország

Berlusconi vezeti pártja kampányát, de megválaszthatatlan

hirdetés

Silvio Berlusconi neve került a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) ellenzéki párt választási logójára annak ellenére, hogy az adócsalásért jogerősen elítélt politikus nem indulhat a tavaszi olasz parlamenti választásokon - írta az olasz sajtó kedden a jövő tavaszi választások időpontját is találgatva.



Silvio Berlusconi vezeti a FI választási kampányát, és a volt négyszeres olasz kormányfő neve került a jobbközép párt választási logójára Berlusconit (miniszter)elnöknek felirattal.



Valójában a 81 éves politikus nem indulhat a jövő tavaszi parlamenti választásokon, miután 2013-ban adócsalásért elítélték. Berlusconit kizárták az olasz parlamentből, büntetését egy milánói idősotthonban végzett szociális munkával töltötte le.



A Corriere della Sera napilapnak adott interjúban Silvio Berlusconi elmondta, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott fellebbezésének tárgyalása november 22-én lesz, az európai jogi testület végleges döntése azonban csak jövő tavasszal várható, vagyis kevéssé valószínű, hogy pártja miniszterelnök-jelöltje lehet.



Ennek ellenére Silvio Berlusconi vezette a FI első kampányülését, és Berlusconi kampányol Szicíliában a november 4-i tartományi választások előtt is. Ami pedig a FI valódi miniszterelnök-jelöltjét illeti, Silvio Berlusconi korábban Antonio Tajanit a FI egyik alapítóját, az Európai Parlament elnökét nevezte meg, és Tajani eddig a párt egyetlen olasz kampányeseményéről sem hiányzott.



Silvio Berlusconi neve a FI logóján 2 millió szavazatot ér - becsülte a párt esélyeit a balközép La Repubblica.



A legfrissebb felmérések szerint az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) jelenleg 27,6 százalékon áll, a balközép kormányt vezető Demokrata Párt (PD) 26,3 százalékon, az Északi Liga 14,6, a FI 14,2, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) pedig 5 százalékon. Koalíciókban szamolva most a FI-Északi Liga-FdI szövetsége tűnik győztesnek.



Silvio Berlusconi kijelentette, ha a jobbközép koalíció nyeri a választásokat, az lesz a miniszterelnök, akinek pártja a legtöbb szavazatot kapja. Így üzent a szövetséges Északi Ligát vezető Matteo Salvininek, aki azonnali reagált kijelentve, hogy elfogadja Berlusconi játékszabályait.



Az olasz sajtó számításai szerint a parlamenti választások legvalószínűbb dátuma március 4. lehet. Ehhez azonban Sergio Mattarella államfőnek már az év végén fel kell oszlatnia a jelenlegi római parlamentet.