Kurd függetlenség

Törökország lezárta légterét az észak-iraki kurd autonóm régió előtt

A török légitársaságok egy korábbi szankció értelmében már szeptember vége óta nem közlekedtetnek repülőjáratokat Erbílbe és Szuleimáníjába. 2017.10.17 10:29 MTI

Törökország hétfőn lezárta légterét az észak-iraki kurd autonóm régióba tartó és az onnan induló repülőgépek előtt, válaszul a térség függetlenné válását támogató szeptember 25-ei népszavazásra - jelentette be a kormányszóvivő Ankarában a minisztertanács ülését követő sajtótájékoztatón.



Bekir Bozdag elmondta: a kabinet az után döntött így, hogy a nemzetbiztonsági tanács a nap folyamán előzőleg erre vonatkozó ajánlást tett.



A török légitársaságok egy korábbi szankció értelmében már szeptember vége óta nem közlekedtetnek repülőjáratokat Erbílbe és Szuleimáníjába.



Recep Tayyip Erdogan török elnök október elején egyúttal jelezte: Törökország le fogja zárni légterét és szárazföldi határát is mindkét irányban az iraki kurd régió előtt. A szárazföldi határ lezárására ugyanakkor még nem került sor, bár a délkelet-törökországi Habur határátkelőnél az észak-iraki referendum óta fokozottan ellenőrzik a térségből érkezőket.



A török kormány alternatív határátkelők kiépítését is tervezi, ugyanis Bagdaddal, Irak központi vezetésével fenn akarja tartani a kereskedelmi kapcsolatokat. Az egyik lehetséges helyszín a Haburtól 10 kilométerre nyugatra fekvő Ovaköy település. Onnan a kurd régió megkerülésével Tell-Áfáron keresztül vezetne az út az arab ország belsejébe.



A népszavazás óta Irak központi kormánya hiába követeli a kurd vezetéstől a szomszédos országok felé vezető átkelőhelyek átadását. Bagdad figyelmeztetett: a Délkelet-Törökországban szeptember vége óta közös hadgyakorlatokon részt vevő iraki katonák kívülről fogják átvenni a haburi határállomás ellenőrzését.



Bozdag hétfőn közölte: Ankara hivatali szinten elindította az átvételi folyamatot.



Törökország abban bízik, hogy Erbíl a megszorító intézkedések következtében eláll a függetlenné válás szándékától. Ankara attól tart, hogy Észak-Irak esetleges önállósága felerősítené a Törökországban élő több mint tízmilliós kurd kisebbség szeparatista törekvéseit.