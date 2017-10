USA

10 millió dollárt ad Trump megbuktatásáért a Hustler alapítója

A Hustler pornómagazin alapító-tulajdonosa, Larry Flynt 10 millió dollárt (2 milliárd 600 millió forintot) ígért Donald Trump amerikai elnököt kompromittáló információkért. 2017.10.16 07:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Flynt vasárnap egész oldalas hirdetésben tette közzé az ajánlatot a The Washington Post című amerikai lap hasábjain.



"Arra nem számítok, hogy Trump köreinek milliárdosai információkat szolgáltatnak ki, de arra igen, hogy sok ember van, aki tud bizonyos dolgokról és aki számára 10 millió dollár sok pénzt jelent" - írta hirdetésében Larry Flynt. A korábban egy ellene elkövetett gyilkossági kísérlet miatt kerekesszékben élő laptulajdonos emlékeztetett arra, hogy régebben is ajánlott fel pénzt republikánus politikusokról szóló kompromittáló információkért, és sikerült is elérnie két republikánus lemondását. Jóllehet, akkor "csak" egymillió dollárt ajánlott fel.



Larry Flynt - mint írta - úgy véli, hogy jelenleg válság kínozza az országot, ezért emelte tízmillió dollárra az összeget. "Senkinek ne legyen kétsége, ki is fizetem az összeget, ha megfelelő információkat kapok" - fogalmazott. Leszögezte azt is: célja Donald Trump elnök megbuktatása. A The Washington Postban közölt hirdetés csupa nagybetűvel írt szövege is ezt jelzi: "tízmillió dollár minden információért, amely Donald J. Trump megbuktatásához és Fehér Házból történő távozásához vezet".



Flynt, aki a tavalyi elnökválasztási kampányban a demokraták elnökjelöltjét, Hillary Clintont támogatta, megválasztása óta megkérdőjelezi Donald Trump elnökségének legitimitását. Arra a demokrata politikusok által is hangoztatott feltevésre hivatkozik, miszerint Trump kampánycsapata összejátszott Oroszországgal a választások eredményének befolyásolása érdekében. Utalva az Észak-Korea körül kialakult feszült helyzetre, Flynt a felhívásában azt írta: "ami a leginkább aggasztó, hogy még a klímaváltozás miatt várható apokalipszis előtt Trump nukleáris világháborút robbanthat ki".



A 75 éves milliomos 1974 júliusában indította útjára a Hustler magazint, amely azt megelőzően két esztendőn keresztül hírlevélként jelent meg. 1975 nyarán publikálta a meggyilkolt John F. Kennedy elnök özvegye, Jacqueline Kennedy Onassis meztelen fotóit, s a lapot egymillió példányban adta el, ő pedig egy csapásra milliomos lett. 1998-ban - a Bill Clinton elnök lemondatásával fenyegető botrány idején - egymillió dollárt ígért a Bob Livingston republikánus politikusról szóló kompromittáló információkért. Livingstonnak házasságon kívüli nőügye volt, és le is mondott arról, hogy ő legyen a házelnök. Flynt 2007-ben hasonlóképpen egymillió dolláros felajánlást tett, s egy másik republikánus politikus volt kénytelen benyújtani a lemondását.

So I decided to do this...let's see what happens. pic.twitter.com/Xpy4qrwHU7 — Larry Flynt (@ImLarryFlynt) 2017. október 15.