23 év után engedték ki a tévesen elítélt férfit

2017.10.14 09:55 MTI

Lamonte McIntyre-t 17 évesen, 1994-ben vették őrizetbe két ember megölésének gyanújával, és a rákövetkező évben - ekkor már betöltötte a 18. évét, vagyis felnőtt korúvá vált - kétszeres életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.



Az ítélet szerint McIntyre lelőtt két embert, áldozatai gépkocsiban ültek, amikor tüzet nyitott rájuk. McIntyre ezt mindvégig tagadta, ártatlanságát hangoztatta. Ennek ellenére egy szemtanú elmondása alapján már a bűntény után néhány órával előzetes letartóztatásba helyezték, holott családja váltig azt állította, hogy a gyilkosság idején otthon volt. Terhelő vallomást tett ellene az áldozatok egyik rokona is, de ő később visszavonta vallomását, mondván, a rendőrség kicsikarta belőle.

Egy családtagját öleli magához (Fotó: AP)

A perben nem derült ki, hogy mik voltak McIntyre indítékai, nem került elő a gyilkos fegyver és semmilyen bizonyíték, amely a bűntény helyszínéhez vagy az áldozatok valamelyikéhez kötötte volna őt.



Egy kansasi ügyvéd nemrégiben újrakezdte vizsgálni az esetet, és a szemtanúk vallomását megkérdőjelező új információ birtokában kérte a férfi szabadon engedését. Arra hivatkozott, hogy a nyomozati eljárás során a rendőrség helytelenül járt el, továbbá felmerült az elfogultság ténye is, mert - mint kiderült - titkolt szerelmi viszony volt az ítélkező bíró és az ügyész között, amit a per során nem vettek figyelembe.



A most negyvenéves Lamonte McIntyre-t pénteken szabadlábra helyzeték. Helyszíni tudósítások szerint rokonok, barátok és újságírók sokasága várt rá a börtön kapujánál.



"Milyen kellemes idekinn!" - ezek voltak az első szavai, miután 23 év után szabadult börtönéből.