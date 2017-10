Fegyverkezés

Iráni atomprogram - A cél Teherán destabilizáló tevékenységének semlegesítése

Az amerikai védelmi minisztérium pénteken este bejelentette, hogy megvizsgálja az együttműködés lehetőségeit Washington szövetségeseivel az iráni atomprogram ügyében.



Donald Trump beszédének elhangzása után a Pentagon szóvivője, Adrian Rankine-Galloway közölte: megvizsgálják azokat a területeket, amelyeken együtt lehet működni annak érdekében, hogy nyomást lehessen gyakorolni Teheránra.



A szóvivő hangsúlyozta: a cél Teherán destabilizáló tevékenységének semlegesítése, és elsősorban is a terrorista csoportok támogatására irányuló "agresszív politikájának visszafogása".



A pénteki sajtótájékoztatón a védelmi minisztérium képviselője több ilyen, destabilizálónak minősített tevékenységet emelt ki: a ballisztikus rakéták fejlesztési programját, a szabad hajózási útvonalak, kivált a Perzsa(Arab)-öböl útvonalai fenyegetését, az iráni kibertámadásokat az Egyesült Államok, Izrael és Washington térségbeli szövetségesei ellen, és a kérlelhetetlen Izrael-ellenességet.



Az elnöki beszéd után vezető republikánus politikusok támogatásukról biztosították Trumpot, demokrata párti vezetők szerint viszont a felvázolt politika éppen hogy veszélyes az amerikai nemzetbiztonságra. Paul Ryan, republikánus házelnök fontosnak mondta "Irán destabilizáló politikájának semlegesítését. Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus frakciójának vezetője rövid nyilatkozatban támogatásáról biztosította Trump elképzeléseit az iráni atomalku korrigálásáról, de leszögezte azt is, hogy nem híve a megállapodás felrúgásának.



A Republikánus Pártban egyébként már a beszéd elhangzása előtt komoly nézetkülönbségek voltak a kérdés megítélésében. Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának elnöke - aki annak idején maga is részt vett az atomalku kimunkálásában - egyértelműen a megállapodás fenntartása és az atomalku betartását igazoló jelentés aláírása mellett foglalt állást.



Nancy Pelosi, a Demokrata Párt képviselőházi frakciójának vezetője közleményt adott ki, amelyben leszögezte: Donald Trump az Egyesült Államok biztonságát sodorta veszélybe azzal, hogy nem írta alá az atomalku betartásáról szóló igazolást. "Súlyos lépés ez, amely fenyegetést jelent az Egyesült Államokra - fogalmazott a kaliforniai politikusnő.