Terrorizmus

Belgiumban bejegyzett domaint használ az Iszlám Állam

hirdetés

A La Libre Belgique című belga napilap információi szerint az oknyomozó újságírókból álló Bellingcat brit civil szervezet arról számolt be, hogy a dzsihadista csoport legutóbb szeptember végén jegyeztetett be számítógépek (webkiszolgálók) beazonosítását szolgáló domain nevet Belgiumban. Mint elmondták, ez koránt sem az első belgiumi bejegyzésű azonosító, ugyanis időről időre kénytelen újabb neveket vásárolni a terrorszervezet, mivel a hatóságok rendre eltávolítják hírügynökségének weboldalait.



A lap úgy tudja, a DNS Belgium nevű, rendszergazdai feladatokat ellátó vállalat szigorú rendszert vezetett be a domain neveket használók adatainak ellenőrzésére. Amennyiben az adatokat akár a bejegyzést követően bejelentés nélkül megváltoztatják, vagy elérhetetlenné teszik, weboldalukat és a hozzá tartozó szolgáltatásokat azonnal felfüggesztik. Törvényi szabályozás értelmében ugyanakkor a vállalkozás nem távolíthat el a honlapon közzétett semmilyen tartalmat sem - tették hozzá.



A napilap tájékoztatása szerint a belga szenátus elfogadta a belga alaptörvény módosítását, amely lehetővé tenné, hogy a hatóságok bírói jóváhagyás nélkül nem csak 24, hanem 48 óráig tarthassanak fogva terrorizmussal kapcsolatosan előállított gyanúsítottakat.



Az intézkedés része annak a csomagnak, amelyet a szövetségi kormány a Párizsban, 2015 novemberében elkövetett merényleteket követően hirdetett meg.



Koen Geens belga igazságügyi miniszter a döntést követően elmondta, a fogva tartás időtartamának 48 órára való meghosszabbításának engedélyezése előtt még meg kell vizsgálni a büntetés-végrehajtási intézetek kapacitásait is.