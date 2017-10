Közlekedés

Az amerikaiak utaznak a legtöbbet repülővel

A legtöbbet az Egyesült Államok állampolgárai utaznak a világon, belföldi és nemzetközi utasforgalomban is amerikai útlevéllel rendelkezők voltak többségben 2016-ban - derül ki a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) legfrissebb elemzéséből.



A 2016-os év utasforgalmi adatait elemző, az MTI-hez is eljuttatott tanulmány szerint világszerte 810 millió amerikai útlevéllel utazó embert regisztráltak, ez a teljes utasforgalom 21 százalékát jelenti. Nemzetközi forgalomban az amerikaiak 9,5 százalékot tettek ki, őket a brit, német, kínai és francia utasok követték. A belföldi forgalomban szintén az Egyesült Államok állampolgárai voltak a legtöbben, az összes utas 30 százalékát adták, míg a kínai belföldi turisták aránya 19, az indiaiaké 5,2 százalékot tett ki.



Ennek megfelelően a legnagyobb forgalmú légitársaságok is az Egyesült Államokban üzemelnek. A legtöbb utast, 152 milliót a dallasi diszkont Southwest szállította, a második helyen végzett a szintén dallasi székhelyű American Airlines, a harmadik pedig az atlantai Delta Air Lines lett 143 milliós utasforgalommal.



A világ régiói közül azonban Észak-Amerika csak harmadik helyen van 24 százalékos piaci részesedéssel, és 911 millió utassal. Az IATA adatai szerint a legtöbb utast Ázsia-Óceániában regisztrálták, 1,3 milliárdan fordultak meg a térségben, 11,3 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. A második legforgalmasabb térség Európa 26 százalékos piaci részesedéssel, amely 992,4 millió utast jelent, 6 százalékkal többet, mint 2015-ben.



A legforgalmasabb útvonalak is mind az ázsia-óceániai térségben vannak. Nemzetközi forgalomban a Hongkong-Tajpej járatokon utaznak a legtöbben, 5,2 millióan egy évben, ez 2,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A belföldi járatok közül a Jeju-Szöul járat a legforgalmasabb 11,6 millió utassal, a forgalom bővülése 4,6 százalékos volt.



Az IATA kitért arra is, hogy a világban a diszkont légitársaságok az összes utas 28,3 százalékát fuvarozták, ez 1,2 százalékkal több, mint 2015-ben. A hálózatos légitársaságok a forgalom 69,5 százalékát, az üdültető cégek pedig 2,2 százalékot tettek ki.