Kormányátalakításra készül a román miniszterelnök

2017.10.10 11:22 MTI

Kormányának legalább öt tagját lecserélné Mihai Tudose román miniszterelnök, aki egy tévéinterjúban azt is meglebegtette, hogy maga mond le, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem járul hozzá a korrupciós botrányba keveredett, vagy rosszul teljesítő tárcavezetők menesztéséhez - közölte kedden az Agerpres hírügynökség.



A kormányfő a - szociálliberális bukaresti koalícióhoz közeli - Antena 3 hírtelevíziónak elmondta: "szűk körben" azt is felvetette, hogy szükség esetén maga mond le a kormány éléről. "Ha a kormányba vetett bizalom összeomlott, akkor menjünk haza, mert azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálunk" - mondta Tudose, arra utalva, hogy egy friss közvélemény-kutatás szerint egyetlen hónap alatt 40-ről 27 százalékra csökkent kormányának bizalmi indexe.



A miniszterelnök szerint a kormány hitelét, valamint hazai és külföldi megítélését azok a miniszterek rontják, akik ellen bűnvádi eljárást kezdeményezett a korrupcióellenes ügyészség (DNA). Ezzel a megállapításával Tudose szembehelyezkedett pártja álláspontjával, hiszen a PSD két hete úgy döntött: kiáll a korrupciógyanúba keveredett Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes és Rovana Plumb európai alapokért felelős tárca nélküli miniszter mellett, és felkérte őket, hogy ne mondjanak le posztjukról.



Tudose rajtuk kívül a liberális ALDE által jelölt, szintén korrupcióval gyanúsított Viorel Ilie parlamenti kapcsolatokért felelős minisztert is lecserélné, valamint legalább két "rosszul teljesítő" minisztert. Utóbbiakat nem nevezte meg, de a bukaresti sajtó tudni véli, hogy Razvan Cuc közlekedési és Liviu Pop oktatási miniszterről lehet szó.



A három hónapja hivatalban lévő szociáldemokrata kormányfő első ízben beszélt nyilvánosság előtt arról is, hogy jelenleg nem felhőtlen a viszonya a nagyobbik kormánypárt vezetőjével, Liviu Dragnea PSD-elnökkel. "Nem mondanám, hogy kapcsolatunk boldog időszakát éljük" - jellemezte a pártelnökhöz fűződő viszonyát Tudose.



Az ellenzéki média szerint Tudosenak ugyanaz a "túlzott önállóság" lenne a vétke, ami miatt Dragnea már az elődjét, Sorin Grindeanu volt miniszterelnököt is eltávolította júniusban a kormány éléről. A sajtó a PSD-n belüli újabb konfliktus nyilvánvaló jelének tekinti, hogy Tudose a pártelnök egyik bizalmi emberének, Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettesnek a leváltásáról beszél a nyilvánosság előtt.



A PSD tavaly decemberben magabiztos győzelmet aratott a parlamenti választásokon, ám több mint 45 százalékos történelmi győzelmének kovácsa, Liviu Dragnea büntetett előélete miatt nem kérhette magának a miniszterelnöki tisztséget. A PSD elnöke ezért olyan "helyetteseket" próbált kormányfői tisztségbe juttatni, akik hűségesen követik a párt utasításait, miközben a meghozott döntésekért a kormány tagjainak kell vállalniuk a felelősséget.