Agyonlőttek egy rendőrt a texasi műszaki egyetemen

Agyonlőttek egy rendőrt helyi idő szerint hétfőn a texasi műszaki egyetemen, az intézmény lubbocki kampuszát pedig egy időre lezárták.



Az egyetemi rendőrirodától segítséget kértek az egyik kollégiumi szobából. Két rendőr vonult ki, a szobában pedig kábítószert találtak. Az egyik diákot előállították, ám a gyanúsított ekkor fegyvert rántott, és fejbe lőtte az egyik rendőrt - derül ki az egyetem tájékoztatásából.



A rendőr azonnal meghalt, a gyilkos pedig elmenekült. Miközben a rendőrség különleges egységei épületről épületre átfésülték az egyetemi kampuszt, azonosították az elkövetőt. A 19 éves Hollis A. Danielst helyi idő szerint este 11-kor fogták el a lubbocki sportstadion mellett.



A rendőrség egyelőre nem szolgált további részletekkel.

Lockdown lifted at Texas Tech University following capture of shooting suspect Hollis Daniels. #CBS7 https://t.co/2DaoFfvqEb pic.twitter.com/JfsiWRuDQR