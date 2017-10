Elismerés

Murat Arslan bebörtönzött török bíró kapta az idei Václav Havel-díjat

Tavaly az iraki jazidi kisebbség jogaiért küzdő Nadia Murádnak ítélte oda a díjat az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. 2017.10.10 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Murat Aslan bebörtönzött török bírónak ítélte oda ebben az évben a Václav Havel emberi jogi díjat az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése - közölte hétfőn a strasbourgi székhelyű testület.



A kitüntetést az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosításáért küzdő férfi távollétében az őt jelölő egyik szervezet, az Európai Bírák a Demokráciáért és a Szabadságért (MEDEL) képviselője, Simone Gaboriau vette át.



A 2013 tavaszán alapított díjjal olyan embereket vagy szervezeteket jutalmaznak, akik, illetve amelyek kiemelkedő erőfeszítést tettek az emberi jogok védelmében. A kitüntetéssel 60 ezer euró pénzjutalom is jár.



Arslant, aki egy mára feloszlatott török bírói és ügyészi egyesület vezetője volt, számos kollégájához hasonlóan a tavaly júliusi törökországi puccskísérlet után börtönözték be hazájában.



A díjátadóról szóló sajtóbeszámolókban kiemelték, hogy Aslan tagja az amerikai száműzetésben élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette mozgalomnak, amelyet az ankarai vezetés a hatalomátvételi kísérlet megszervezésével vádol. Gülen ezt tagadja.



A strasbourgi ceremónián az idei másik két jelölt, a Magyar Helsinki Bizottság, illetve Georg Sporschill osztrák jezsuita pap is oklevelet kapott az emberi jogok védelme terén nyújtott kiemelkedő teljesítménye miatt.



Tavaly az iraki jazidi kisebbség jogaiért küzdő Nadia Murádnak ítélte oda a díjat az Európa Tanács parlamenti közgyűlése.



A kitüntetést Václav Havel egykori csehszlovák, későbbi cseh elnökről, drámaíróról nevezték el, aki Csehszlovákiában az ellenzéki értelmiség vezéralakja volt. A díjat ötödik alkalommal ítélték oda, az ET parlamenti közgyűlésének, a Václav Havel Könyvtárnak és a Charta 77 Alapítványnak a hozzájárulásából.