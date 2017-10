Védelem

Moszkva megerősítette, hogy Sz-400-as rakétarendszereket ad el

Moszkva és Rijád megállapodott arról, hogy Szaúd-Arábia Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket vásárol Oroszországtól - erősítette meg hivatalosan a Haditechnikai Együttműködés Szövetségi Szolgálata hétfőn.



A felek megegyeztek továbbá Kornet-EM típusú páncéltörő rakéták, TOSZ-1A (Buratino) típusú rakéta-sorozatvetők és AGSZ-30 gránátvetők eladásáról, valamint Kalasnyikov AK-103 típusú gépkarabélyok eladásáról és szaúd-arábiai gyártásáról.



Korábban Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes csak a szaúdi érdeklődésről számolt be, illetve a szaúdi tulajdonban lévő al-Arabíja pánarab hírtelevízió közölte, hogy az ügyletről Szalmán bin Abdel-Azíz király moszkvai látogatása alatt szándéknyilatkozatot írtak alá.



A NATO-tag Törökország szeptemberben közölte, hogy orosz Sz-400-asokat vásárol, ami aggodalmat keltett Washingtonban. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn kommentálta Mevlüt Cavosoglu török külügyminiszternek az Aksa című török lapban megjelent interjúját, amely szerint Ankara felmondhatja az Sz-400-asok megvásárlását, ha nem sikerül megállapodni Moszkvával a fegyverrendszerek közös gyártásáról.



Peszkov kijelentette, hogy az Sz-400-as ügyletről szakértői szinten tovább folynak a tárgyalások. Recep Tayyip Erdogan török elnök szeptemberben közölte, hogy Ankara már kifizette az előleget a rakétarendszerekért. Vlagyimir Kozsin orosz elnöki tanácsadó a hírt megerősítette akkor, hozzáfűzve, hogy az Sz-400-asok technológiájának átadásáról nem esett szó a két fél között.



A Pentagon negatívan reagált az eltérő sajtójelentések szerint 2-3 milliárd dollár értékű szaúdi beszerzési szándékra is. A hét végén ismertté vált, hogy az Egyesült Államok 15 milliárd dollár értékben ad el THAAD rakétavédelmi rendszert Szaúd-Arábiának.



Peszkov a szaúdi Sz-400-as üzlettel kapcsolatban hétfőn kijelentette, hogy annak "előzetes eredménye nagyon jó". Hozzáfűzte, hogy Moszkva és Rijád haditechnikai együttműködése nem irányul harmadik ország ellen.



A 2007-ben hadrendbe állított orosz légvédelmi rakétarendszer első külföldi vásárlója Kína volt. Az Sz-400-as repülőgépek mellet manőverező robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták megsemmisítésére is alkalmas. Viktor Gumennij, az orosz légi- és űrerő parancsnokhelyettese áprilisban közölte, hogy a rendszer olyan rakétákat kapott, amelyek a közeli világűrben lévő célpontokat is meg tudják semmisíteni