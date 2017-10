Migráció

"Kiutasítóközpontokká" alakítják át az olasz befogadótáborokat

Az Olaszországba érkező migráció utóbbi hónapokban történt módosulása miatt a több ezer embert befogadó olaszországi migránstáborokat "kiutasítóközpontokká" alakítják az illegális bevándorlók elszállításának felgyorsítására - jelentette az olasz sajtó hétfőn.



Az eddig Olaszországban működő, egyszerre akár több mint ezer embert is befogadó táborokat bezárják vagy átalakítják, helyettük több kisebb kiutasítóközpontot (Cpr) nyitnak. A tervek szerint minden olasz tartományban nyitnak egy ilyet, és ezekben egyszerre legfeljebb 1200 személyt helyeznek el.



Az első kiutasítóközpontot a dél-olaszországi Bari városában és az északkelet-olaszországi Gradisca d'Isonzóban nyitják meg - sajtóértesülések szerint már november előtt. A következő központokat a szardíniai Macomerben, a pugliai Brindisiben, a lombardiai Montechiariban hozzák létre.



Az olasz újságok Marco Minniti olasz belügyminisztert idézik, aki hangsúlyozta, hogy júliustól kezdve jelentősen csökkent az Itáliába érkezők száma. A líbiai partok, valamint a Líbia és Olaszország közötti tengerszakasz szigorított ellenőrzése majdnem teljesen megfékezte a Líbiából korábban tömegesen induló migránscsoportokat. Ezzel egy időben viszont felerősödött az Algériából és Tunéziából indulók aránya. A migrációs útvonal megváltozása módosította az érkezők összetételét is: az Olaszországba érkezők között egyre több a menedékkérelemre nem jogosult, ezért illegális bevándorlónak számító személy. Például a tunéziaiak, akiket ahogy megérkeznek, az olasz hatóságok kiutasítják, de a visszatoloncolásig nem tudják őket hol elhelyezni az olaszországi táborok telítettsége miatt.



Teljesen bezárják vagy átalakítják az eddig a szicíliai Mineóban, a calabriai Isola di Capo Rizzutóban és Crotonéban, a venetói Conában és a Nápoly melletti Bagnoliban eddig működő befogadótáborokat. Mineo és Isola di Capo Rizzuto tábora Európa legnagyobb migránstáborai voltak: az utóbbi egy évben az olasz ügyészség mindkét táborról bebizonyította, hogy a fenntartásukra fordított európai uniós és olasz állami források egy részét a helyi szervezett bűnözés tette zsebre.



A kiutasítandó migránsok között szerepelnek a Bangladesből érkezettek is: az év eleje óta Olaszországba érkezett 106 ezer migránsból 9 ezer bangladesi volt.



Ami a menedékkérőket illeti, Marco Minniti elmondta, hogy az ő esetükben is a népes befogadóközpontok helyett a területi elosztást akarják előnyben részesíteni. Ha a menedékkérőket kis csoportokban helyezik el az olaszországi városokban, ez az integrációjuknak kedvez - mondta az olasz belügyminiszter.



Valójában a kiutasítótáborok létrehozását az olasz belügyminiszter már tavasszal bejelentette, de megnyitásuk a nyár eleji migrációs áradat miatt megakadt. A menedékkérőnek minősítettek szétosztása pedig már többször az önkormányzatok ellenállásába ütközött, a mintegy 8 ezer olaszországi önkormányzatból eddig kevesebb mint 3 ezer fogadott be menedékkérőket.