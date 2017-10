Erőszak

A melegek szaunájában csapott le a rendőrség

A világ legnépesebb muszlim országában egyre erősödik az ellenséges hozzáállás a leszbikusokhoz, a melegekhez, a biszexuálisokhoz és a magukat átoperáltatókhoz. 2017.10.08

Ötvennyolc férfit - közöttük külföldieket - vett őrizetbe az indonéziai rendőrség a melegek által használt egyik jakartai szaunában - közölte vasárnap a rendőrség. A világ legnépesebb moszlim országában egyre erősödik az ellenséges hozzáállás a leszbikusokhoz, a melegekhez, a biszexuálisokhoz és a magukat átoperáltatókhoz.



Argo Yuwono, a rendőrség szóvivője közölte, hogy a Jakarta belvárosában tartott pénteki razzia nyomán hét ember ellen vádat emelnek az indonéz pornográftörvény alapján. Közöttük van a szauna tulajdonosa és a személyzet is. Akit bűnösnek találnak, azt akár tízévi elzárásra is ítélhetik. A többi ötvenegy férfit elengedik, ha kiderül, hogy nem bűnözők és nem birtokolnak kábítószert – tette hozzá.



A homoszexualitás nem bűncselekmény Indonéziában, kivéve Aceh tartományt, de az ország melegközösségét számos támadás érte a közelmúltban. A rendőrség külön egységeket állított fel a melegek cselekedeteinek feltárására, és a legfelsőbb bíróság asztalán hever egy indítvány a homoszexualitás kriminalizálásáról.



Egy civil szervezet elítélte a pénteki razziát és az “önkényes” őrizetbe vételeket – ezt tette májusban is, amikor a rendőrség kihallgatásra 141 férfit állított elő. A civilek szerint a rendőrök megsértették az őrizetesek jogait azzal, hogy meztelen képeket készítettek róluk, amelyeket aztán kiszivárogtattak a közösségi médiában.