Így gondoláznak Velencében a turisták - videó

Nem kérdés, Velence a világ egyik legcsodálatosabb városa. Festői gondola-túrák, lenyűgöző építészet... ó, ez mind semmi, ha van az embernél okostelefon. Legalább is ez jön le abból a videóból, ami a héten került fel a közösségi oldalakra és terjed futótűzként.



A felvételen ugyanis négy turista mit sem törődve a látvánnyal az okostelefonját bújja. Még a gondolás is szarkasztikus megjegyzéseket tett, hogy nem sok értelme van így a városnézésnek.



Szerencsére a város szépségét sokan nagyra értékelik, és szívesen látogatnak a városba. Évente 20 millióan fedezik fel Velence szépségeit. Ám a szabályozás szigorú, már nem lehet új szállodákat építeni, és kitiltották a kebabot valamint a gyorséttermeket is. Ha már Olaszországban vagy, egyél pizzát!