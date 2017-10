Olasz lap

Róma "két vasat tart a tűzben" a képlékeny líbiai helyzettel kapcsolatosan

A Halifa Haftár tábornokhoz közel álló fegyveres csoportok elfoglalták a tengerparti Szabráta városát, amelyet eddig a Dabbasi klán tartott kézben. 2017.10.07 11:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Róma "két vasat tart a tűzben", vagyis a líbiai nemzeti egységkormánnyal és Halifa Haftár tábornokkal párhuzamosan folytatott egyeztetéssel igyekszik ellenőrzés alatt tartani a képlékeny líbiai helyzetet - írta pénteki számában az Il Foglio című olasz napilap.



Ezen a napon egyébként a líbiai politikai helyzetről, az országban zajló harcokról, a migráció és a terrorizmus megfékezéséről tárgyalt Angelino Alfano olasz külügyminiszter a líbiai nemzeti egységkormányt támogató államtanács elnökével Rómában, miközben Halifa Haftár tábornok csapatai bevették Szabráta városát.



Az olasz sajtó értékelése szerint Angelino Alfano azért találkozott Abdur-Rahmán asz-Szuahilivel, hogy bizonyítsa, Róma továbbra is az ENSZ által elismert líbiai nemzeti egységkormányt támogatja. Angelino Alfano a héten Ahmed Omar Maitík miniszterelnök-helyettest is fogadta, aki azt kérte, Olaszország ne "billenjen" Halifa Haftár tábornok oldalára, aki a Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnokaként az ország keleti részét uralja.

Ezzel egy időben érkezett Rómába a hír, hogy a Halifa Haftár tábornokhoz közel álló fegyveres csoportok elfoglalták a tengerparti Szabráta városát, amelyet eddig a Dabbasi klán tartott kézben. A Tripoli térségéhez közeli Szabráta stratégiai jelentőségű Olaszország számára, mivel a város a líbiai migráció egyik kiinduló állomása. Róma augusztusban több millió eurós segítséggel támogatta Szabrátát, többek között a helyi kórház újjáépítésének finanszírozásával. Olasz sajtóértesülések szerint Róma valójában a Dabbasi klánnal egyezett meg a migráció megfékezésére. Most azonban Szabráta más fegyveres csoportokhoz került, és aki Szabrátát ellenőrzi, a migrációt ellenőrzi - vélte az Il Foglio.



A napilap kommentárja szerint Róma ugyanazt a taktikát követi mint Párizs: "két vasat tart a tűzben", vagyis a líbiai nemzeti egységkormánnyal és Halifa Haftár tábornokkal párhuzamosan folytatott egyeztetéssel igyekszik ellenőrzés alatt tartani a képlékeny líbiai helyzetet. Kezdetben a fővárosban, Tripoliban székelő Fájez esz-Szarrádzs miniszterelnök számított az egyedüli líbiai partnernek, de az utóbbi hónapokban az ország keleti felét Bengázi városából irányító Halifa Haftár előtt is megnyíltak az olasz és francia diplomácia kapui. Akárki is kerül ki nyertesen Fájez esz-Szarrádzs és Halifa Haftár harcából, Róma és Párizs a győztes oldalára akar állni - jegyezte meg az Il Foglio.



Az újság emlékeztetett, hogy Halifa Haftárt elsőként Emmanuel Macron francia elnök hívta meg a július 25-én Párizsban rendezett líbiai csúcsra. Marco Minniti olasz belügyminiszter szeptember 5-én találkozott Haftár tábornokkal Bengáziban. Szeptember 26-án a tábornokot Rómában az olasz belügyminiszter, Roberta Pinotti védelmi miniszter, az olasz védelmi vezérkari főnök, valamint a titkosszolgálatok vezetői fogadták. Szeptember 28-án Halifa Haftár Párizsban Jean-Yves Le Drian külügyminiszterrel, volt védelmi miniszterrel tanácskozott, és találkozott Emmanuel Macronnal és a titkosszolgálati vezetőkkel.



A La Stampa napilap értesülései szerint Halifa Haftár arra figyelmeztette az olasz felet, hogy hiába minden eddigi megállapodás december 17-én, a 2015-ben ezen a napon a marokkói Szkiratban - a líbiai elnöki tanács és az egységkormány létrehozásáról aláírt megállapodás lejártakor - "törés" következik majd be Líbiában, és ha népi forradalom tör ki, ezt a Líbiai Nemzeti Hadsereg beavatkozása követi, Haftár átveszi az ország feletti irányítást, és egyetlen tárgyalópartner marad Líbiában.