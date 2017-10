Nézze ezt a hatalmas forgalmat - ja, ez csak a szaúdi király (videó)

Szalmán király mintegy ezerfős, gyakorlatilag az egész kormányát magában foglaló kísérettel érkezett az orosz fővárosba, ahol 2006-ban - még trónörökösi minőségben - már megfordult egyszer. A két ország közötti viszony a nyolcvanas évek óta többször is fagyosra fordult, miután Rijád támogatást nyújtott az Afganisztánt megszálló szovjet erők ellen harcoló mudzsahideknek, és a felek Szíriában is egymással szembenálló erőket támogatnak. Ráadásul Oroszország szorosan együttműködik a síita Iránnal, a szunnita Szaúd-Arábia fő regionális ellenlábasával

A király számára a hoteleket is teljesen átalakították a küldöttség igényeinek megfelelően. A négynapos tárgyalássorozat alatt egy repülő naponta fordul és 800 kilogramm élelmet hoz Rijádból. A hotel személyzetének néhány tagját is lecserélték saját emberekre, ez például azért fontos, hogy a király pont úgy kapja meg a kávéját, ahogy szereti. Az uralkodó saját bútorokat is hozatott a lakosztályába.