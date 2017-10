Drog

Betiltottak minden szintetikus tudatmódosító szert Belgiumban

A szintetikus anyagokból létrehozott drogok használata a módosult tudatállapot mellett gyakran pánikrohamot, szívritmuszavart, sok esetben halált is okozhat, ahogyan ezt számos belgiumi példa is bizonyítja.

Egy friss királyi rendelet érelmében betiltották minden szintetikus tudatmódosító szer terjesztését, birtoklását és használatát Belgiumban - közölte a La Libre Belgique belga napilap csütörtökön.



Mint elmondták, a határozat általános érvényű tilalmat rendel el minden szintetikus kábítószerre. Az új jogszabály értelmében büntethető az ilyen típusú szerek bárminemű birtoklása és terjesztése.



A belga szövetségi rendőrség kábítószerügyekkel foglalkozó részlegének tájékoztatása szerint a természetes alapú szerek használatához képest Belgiumban alulmarad a legtöbb esetben kínai laboratóriumokból származó szintetikus drogok használata.



A természetes alapú szereknél a szintetikus anyagok sokkal erősebb hatásúak, ezért veszélyesebbek. A szintetikus anyagokból létrehozott drogok használata a módosult tudatállapot mellett gyakran pánikrohamot, szívritmuszavart, sok esetben halált is okozhat, ahogyan ezt számos belgiumi példa is bizonyítja - tették hozzá.



Az Európai Unió drogügynökségének (EMCDDA) júniusi jelentése szerint a fiatal felnőttek körében az elmúlt években csökkenőben van a kannabisz fogyasztása, ugyanakkor az ecstasy, a kokain és az amfetaminok használata 2007-óta folyamatosan nő, ahogy egyre elterjedtebbek az új szintetikus pszichoaktív anyagok is.



Az ügynökség megjegyezte, hogy a heroin elérhetősége 2010 után jelentősen csökkent, ugyanakkor más opioidok kezdenek dominálni a kábítószerrel összefüggő halálesetek között. 2015-ben a toxikológiai eredmények szerint az opiátok az összes halálozás körülbelül feléhez járultak hozzá, ezeket rendszerint más pszichoaktív anyagokkal együtt találták az elhunytak szervezetében.