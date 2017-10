Mészárlás Las Vegas-ban

Nagyon szépen köszönöm - megható pillanat, amikor a megmentő és a megmentett találkoznak

Vérben feküdtek mellette az emberek, észrevette, hogy a lány még él, bár sokkos állapotban volt, a férfi a vállára vette és menekült. 2017.10.05 11:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jamie Jackson minden évben részt vesz a Las Vegas-i fesztiválon, idén is feleségével ment. Jól szórakoztak, mikor lövöldözésre lettek figyelmesek, egyből a földre vetették magukat. Akkor látta meg a férfi a lányt, minden csupa vér volt, de még élt, bár sokkos állapotban volt. Fogta, a vállára tette és szaladtak - bár elmondása szerint fogalmuk sem volt, hogy merre. A lövések között tovább menekültek, a lány tudott járni, így letette és úgy segítette tovább, végül elértek egy falhoz, ahol sokan megbújtak. Ott biztonságba helyezte feleségével együtt, majd újra kilépett a takarásból, és további embereket segített be a fal mögé. Végül egy rendőr segítségét kérte, aki taxiba tette a lányt és elvitette a kórházba. Nemrég bementek feleségével, Jenniferrel, hogy meglátogassák a lányt, aki sírva köszönte meg az életét. A folyóson édesanyja és testvére is zokogva mondtak hálát a házaspárnak.

Számtalan hős volt ott még aznap este: egy férfi testével óvta feleségét, éppen a házassági évfordulójukat ünnepelték, egy másik a barátja karjaiban halt meg. Egy veterán büntetés-végrehajtó a barátnőjével hónapok óta tervezték a Las Vegas-i kirándulást. 59-en meghaltak, és több mint ötszázan megsérültek a hétvégi vérontás során.