Szicíliai polgármester: a migrációval nem csak menekültek érkeznek, hanem dzsihadisták is

A szicíliai Pozzalo polgármestere szerint a migráció változóban van, nemcsak elkeseredett menekültek érkeznek az országba, hanem dzsihadisták is. Roberto Ammatuna szerdán levélben fordult Marco Minniti olasz belügyminiszterhez a migránsok fokozottabb ellenőrzése érdekében.



Ammatuna a sajtónak nyilatkozva úgy értékelte, hogy a dél-olaszországi partokra érkező migráció "változóban van". Hangsúlyozta, hogy a most érkező migránsok különböznek a korábbiaktól, mivel már nem "elkeseredett menekülőknek" látszanak, hanem "kétes személyeknek". Hozzátette, hogy az utóbbi időben Szicília partjaira dzsihadisták is érkeznek.



"A Tunéziából induló migráció aggodalmat kelt a dzsihadista sejtekhez tartozó személyek esetleges jelenléte miatt" - jelentette ki Roberto Ammatuna.



A kevesebb mint húszezer lakosú szicíliai város polgármestere elmondta: a helyzet annyira veszélyessé vált, hogy egyenesen Marco Minniti belügyminiszternek írt levelet segítséget kérve a migráció által az "első vonalban" érintett Pozzallo biztonsága fenntartására.



A szicíliai Pozzalóban 2016 januárjától működik a dél-olaszországi regisztrációs központok (hot spot) egyike, amelyet a korábbi migránstáborból alakítottak ki. Itt naponta több száz személyt azonosítanak különbséget téve a menedékkérelemre jogosultak és a gazdasági, tehát illegális bevándorlók között.



Roberto Ammatuna hozzátette, hogy Pozzallo mindig befogadó volt, soha nem volt érezhető rasszizmus a migránsok irányában, de a helyzet megváltozott, és "jobb félni mint megijedni" - mondta a polgármester. Példaként említette, hogy kedden 140 fős tunéziai csoport érkezett, és közülük tízen kiszöktek a táborból. Később a rendőrök elfogták őket és visszakísérték a táborba. "Az eset veszélyérzetet és aggodalmat keltett Pozzallo lakosai között (...) a befogadás fontos, de a biztonság is" - jelentette ki a polgármester.



Az olaszországi partokra Líbiából érkező migráció júliustól jelentősen csökkent. Tunézia irányából viszont felerősödött.



Szeptember közepén Salvatore Martello Lampedusa polgármestere sürgette a szigeten működő hot spot minél előbbi bezárását arra panaszkodva, hogy a tábort szabadon elhagyó, többségében tunéziai férfiak Lampedusa utcáin részegre isszák magukat, lopnak, lakosokat és turistákat zaklatnak.



Év eleje óta valamivel több mint 106 ezer migráns érkezett Olaszországba, a tavalyi év ugyanezen időszakában érkezett majdnem 134 ezerhez képest - közölte szerdán a római belügyminisztérium.