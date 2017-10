Török puccskísérlet

Súlyosbított életfogytiglanit kaptak az Erdogan elleni merényletre készülő katonák

Négyszeresen súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetést kapott szerdán a nyugat-törökországi Mugla bíróságán 34 olyan katona, köztük egy dandártábornok, aki a tavalyi puccskísérlet során a vád szerint merényletre készült Recep Tayyip Erdogan török államfő ellen a közeli Marmaris egyik tengerparti szállodájában - jelentette az NTV török hírtelevízió.



A per 47 vádlottja közül hét további embert rendes életfogytiglanra ítéltek, két vádlottat pedig "még könnyebben" büntettek, köztük Ali Yazicit, Erdogan egykori legfőbb katonai tanácsadóját, aki 18 év szabadságvesztést kapott. Egy alezredest felmentettek.



A per első számú vádlottjának, Fethullah Gülennek, valamint további két embernek az aktáját kivonták az ügyből. A török vezetés Gülent, az 1999 óta önkéntes száműzetésben Amerikában élő muzulmán hitszónokot teszi felelőssé a hatalomátvételi incidens kiterveléséért.



A szerdai ítélethirdetést fokozott biztonsági óvintézkedések kísérték. A nyugalomért 270 rendőr és 330 csendőr felelt. Egy részüket a közeli tartományokból vezényelték a helyszínre. A környező épületek tetején mesterlövészek figyeltek, a vádlottak rokonait és az újságírókat pedig csak ellenőrzést követően engedték be a tárgyalóterembe.



A jelen lévő vádlottak az utolsó szó jogán mind azt mondták, hogy az ellenük folytatott eljárás tisztességtelen volt.



A kint összegyűlt tömeg halálbüntetést követelt, de volt, aki akasztásokhoz használt, fonott hurkot lengetett a kezében. Mücahit Akgün, a Július 15. Nemzeti Akarat és Demokrácia Egyesület muglai elnöke az Anadolu török állami hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy zavarja, ha Törökország árulói csak börtönben sínylődnek.



Ankara az európai uniós csatlakozás vágyával 2004-ben törölte el a halálbüntetést. A török államfő a puccskísérlet nyomán nyilvános felszólalásaiban azonban többször kilátásba helyezte a kivégzések visszaállításának lehetőségét. Törökországban jelenleg a többszörösen súlyosbított életfogytiglani börtön a kiszabható legszigorúbb büntetés.



Erdogan és családja a tavaly júliusi események idején, éjszaka helikopterrel menekült el. A puccsista katonák két rendőrt így is megöltek, majd a környező erdőkbe menekültek. Van, aki még mindig szökésben van.



Az államcsínykísérlet után indult hasonló volumenű perek közül ez az első, amelyben ítélet született.