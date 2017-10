Biztonsági riadó: vadászgépek kíséretében szállt le egy Ryanair-gép

A Ryanair közölte, hogy a riasztást "gyaníthatóan hamis" bejelentés okozta, de a cég szóvivője ennek részleteire nem tért ki, csak annyit mondott, hogy a bejelentést a litván hatóságok kapták.



A Boeing 737-es Kaunasból tartott a londoni Luton repülőterére, amikor az incidens történt. A riasztás után a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról két Typhoon vadászgép szállt fel, és az ilyen esetekre kijelölt leszálló repülőtérre, a Londontól északkeletre fekvő Stanstedre kísérte az utasszállítót.



A Ryanair gépe baj nélkül leszállt, az utasokat busszal vitték át az eredeti célállomásra, Luton repülőterére.



Stansted repülőterét rövid időre lezárták, de a forgalom azóta újraindult.



A légierő szóvivője megerősítette a riasztást. Közölte: "műveleti okokból" a két harci repülőgépnek engedélyezték, hogy lakott terület felett átlépjék a hangsebesség határát - ami hangrobbanással jár -, és az ebből eredő "kényelmetlenségért" a légierő elnézést kér a helyi lakosságtól.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF