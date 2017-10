Katalán népszavazás

Nagyszabású sztrájk és felvonulások bénítják Katalóniát

Nagyszabású sztrájk és felvonulások bénítják meg Katalóniát kedden tiltakozásként az erőszakos rendőri beavatkozás ellen a múlt hét végi katalán függetlenségi népszavazáson. 2017.10.03 12:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A munkabeszüntetés miatt például Barcelonában zárva van a legtöbb üzlet: piacok, butikok, pékségek, kávézók. Nem nyitottak ki a múzeumok, kulturális központok és a színházak is törölték a mai előadásokat.



A tömegközlekedést csak a csúcsidőben biztosítják: ez a reggeli órákban a városi metró esetében 35 százalékos volt, és legközelebb délután öt és este nyolc óra között is ugyanennyi lesz, addig azonban nem közlekednek a szerelvények.



Kevesebb a városban a taxi is, a repülőtéri buszoknak 50 százaléka jár. Kora délelőtt a repülőteret üzemeltető AENA társaság azt közölte: a légi forgalom zavartalan, és eddig nem okozott járatkéséseket a sztrájk.



Barcelona utcáira ezrek vonultak ki, hogy részt vegyenek a tiltakozó akcióban: tüntetnek a Spanyolországot kormányzó konzervatív Néppárt (PP) barcelonai székházánál, és a belvárosi Ramon Llull iskolánál is, ahol vasárnap a legerőszakosabb összecsapások voltak, és a rendőrök gumilövedéket használtak a tömegoszlatásnál.



Több, a városból kivezető főúton is tiltakozó menet bénítja meg a forgalmat, Katalóniában pedig összesen 47 útszakaszon nem lehet közlekedni a munkabeszüntetés és a tüntetések miatt.

Ezrek vonultak az utcára (Fotó: Getty)

A tiltakozó akciót eredetileg még a múlt héten helyezte kilátásba négy kisebb dolgozói érdekképviselet, civil szervezetek és cégek támogatása mellett, mint "harcot az elnyomás ellen a szabadságért", így kifejezve ellenérzésüket a hatósági intézkedésekkel szemben, amellyel a spanyol kormány igyekezett megakadályozni az alkotmánybíróság által felfüggesztett referendum megrendezését.



A vasárnapi események hatására Spanyolország két legnagyobb dolgozói szakszervezete, a Munkásbizottságok (CCOO) és a Spanyol Munkások Általános Szövetségének (UGT) katalán szervezetei is jelezték: ők is támogatják a tiltakozói akciót a rendőri erőszak ellen.



Monste Ros, a CCOO katalán szervezetének szóvivője szerint nem lehet pontosan tudni, hogy mennyien sztrájkolnak, egyrészt mert elég későn hirdették meg az eseményt, másrészt mert nincs technikai kapacitásuk, hogy ezt felmérjék. "Van, ahol többen, van ahol kevesebben" - fogalmazott egy interjúban.