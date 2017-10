Mészárlás Las Vegas-ban

Ezért gyilkolt Stephen Paddock

Semmi feltűnő nem volt benne, szerencsejátékos volt, szerette a country zenét és abszolút csendes életet élt a mészárlás előtt. 2017.10.02 20:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Brian Sandoval nevadai kormányzó jelenlétében a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársa a sajtótájékoztatón a leghatározottabban hangsúlyozta: a tömegmészárlás elkövetőjének egyetlen nemzetközi terrorista csoporttal sem volt kapcsolata.



A nevadai kormányzó megfogalmazásában a lövöldözés helyszíne "háborús övezethez" hasonlít. "Dühösek vagyunk. Gyászolunk. Meg vagyunk zavarodva" - mondta a kormányzó. Carolyn Goodman, a város polgármestere további segítségre kérte a helyieket, mint mondta: leginkább a véradókra számítanak.



Közben egyre több részlet derül ki az elkövetőről, a 64 éves Stephen Paddockról.

Floridában élő testvére, Eric Paddock egy helyi lapnak azt nyilatkozta, hogy "derült égből villámcsapásként" érte őt a hír, a testvérét békés és nyugodt embernek ismerte. Erről számolt be a The Washington Post című napilap is, amely megírta, hogy információi szerint Paddock jogszerűen vásárolta a lőfegyvereket. A férfi a Las Vegastól mintegy 120 kilométernyire északkeletre fekvő Mesquite városkában élt. Családja, gyermekei nincsenek, partnernőjét ugyan letartóztatták, de azonnal tisztázták is.



Quinn Averett, Mesquite rendőrségének szóvivője a The New York Times című napilap riporterének elmondta, hogy Paddock nem volt büntetett előéletű, soha nem került összeütközésbe a törvénnyel. A Las Vegas-i seriff helyettese, Kevin McMahill szerint a férfinak néhány közlekedési kihágása volt, viszonylag rendszeresen tett látogatásokat Las Vegasban, mert szerencsejátékos volt.



Az ABC televízió információi szerint Paddock korábban könyvelőként dolgozott, és vadászati engedélye volt, amely Alaszkára érvényes.



Mesquite rendőrsége hétfőn átkutatta Paddock lakását, és fegyvereket és lőszereket talált.

Szomszédaik szerint Danley-val találkoztak általában, míg Paddockkal nem. Amikor sokáig távolt volt, barátnője azt mondta, hogy játszani ment. Szinte mindenki ismerte őket, de csak a nővel találkoztak vagy beszéltek, a férfit néha látták. Ezt annak tudták be, hogy a másik házukba jártak.



Diane McKay szintén a szomszédjuk volt, ő azt állítja hogy Paddock agresszív és barátságtalan volt. Csak reggelente látta, amikor néha a garázsajtót kinyitotta, ahol egy hatalmas, hűtőláda nagyságú széf volt. De ezen kívül mindig csukva volt minden, a redőnyök lehúzva. Hiába volt hátul szép nagy kertje, sosem jártak ki a nővel.



Családja szerint Paddock múltjában nem volt erőszak, semmi titokzatos vagy különös nem volt a férfiban. Csak szerencsejátékozott, country zenét hallgatott, koncertekre járt Las Vegas-ban, úgy, ahogy mindazok, akikre rálőtt. Tudott repülőgépet is vezetni, volt két gépe is.



A Lockheed Martin jelentkezett, hogy három évig náluk dolgozott 1985-1988-ig, és támogatják a nyomozók munkáját, amiben csak tudják.



A rendőrség szerint semmi nem okolta a tettét, egyszerűen agresszív volt.