Amerika utóbbi éveinek egyik legvéresebb mészárlása volt a Las Vegas-i

Joseph Lombardo Las Vegas-i seriff szerint még a rendőrség kiérkezése előtt végzett magával a fegyveres támadás elkövetője, akinek holtteste mellett a rendőrség megfogalmazása szerint "legalább tíz" lőfegyvert találtak a Mandalay Bay szállodában. Magyar áldozata vagy sebesültje nincs a tömegmészárlásnak.



A 64 éves Stephen Paddock helyi lakos, aki az eddigi hírek szerint egyedül követte el tettét és nem állt kapcsolatban fegyveres, vagy terrorista csoporttal, a Mandalay Bay szálloda 32. emeletén lévő szobájából lövöldözött. A szálloda a countryfesztivál helyszíne mellett van.



A Las Vegas-i rendőrség a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) közösen folytatja a nyomozást. Jeff Sessions igazságügyi miniszter Washingtonban az FBI vezetőivel tárgyal, korábban telefonon egyeztetett a Las Vegas-i seriffel.



Brian Sandoval, Nevada állam kormányzója, aki úton van Las Vegasba, közleményben fejezte ki együttérzését és felháborodását, "a tragikus és gyűlöletes erőszakos cselekedet miatt" az áldozatok hozzátartozóinak, Carolyn Goodman, a város polgármestere pedig köszönetet mondott mindazoknak, akik a tragédia után azonnal felajánlották segítségüket. Las Vegasban reggel óta sorok kígyóznak véradásra várakozva.



Donald Trump elnök Twitter-bejegyzése után Mike Pence alelnök is együttérzését fejezte ki, Barack Obama volt elnök "értelmetlen tragédiának" nevezte a történteket, Bill Clinton volt elnök pedig Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy "ennek elképzelhetetlennek kellene lennie Amerikában".

Images from the active shooter scene so far around Tropicana and Las Vegas Boulevard #RJnow pic.twitter.com/5QWavyO3lF