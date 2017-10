Fesztiválozó tömeget lőttek szét Las Vegasban - videó

A szemtanúk beszámolója szerint automata lőfegyvert használt a tettes. "Mindenhol csak vér volt" - mondta az egyik. "Hat méterre tőlünk mindenkit lelőttek" - mondta a másik. Az emberek a földön feküdtek, mindenki próbálta elállítani vagy a sajátja vagy más vérzését.



A sérültek közül 12-en kritikus állapotban vannak. Több mint húszan meghaltak, 100-an megsérültek. Az elkövető is meghalt, akárcsak két rendőr. Egy szintén kritikus állapotban.

Images from the active shooter scene so far around Tropicana and Las Vegas Boulevard #RJnow pic.twitter.com/5QWavyO3lF