Bűnügy

Nemzetközi kábítószer- és fegyverkereskedő hálózatot göngyölítettek fel Lengyelországban

Nagyszabású, több európai országban végrehajtott rendőrségi művelet során sikerült felgöngyölíteni egy, Lengyelországból irányított nemzetközi kábítószer- és fegyverkereskedő hálózatot, eddig 50 embert gyanúsítottak meg - jelentette be hétfőn a varsói kerületi ügyészség.



Az ügyészség honlapján megjelent közlemény szerint a Lengyelországban és több nyugat-európai országban működő hálózat fő tevékenységi területe kábítószerek előállítása, terjesztése és csempészése volt, de lőfegyverekkel való kereskedéssel, dohányáruk illegális gyártásával és terjesztésével, valamint autólopással is foglalkozott.



A bűnbanda 2000 és 2016 között folytatott tevékenységét vizsgáló varsói kerületi ügyészség kezdeményezésére múlt hétfőn és kedden összehangolt rendőrségi razziát tartottak 75 lengyelországi és 4 külföldi helyszínen.



A Franciaországban és Németországban is zajló akció során 43 embert vettek őrizetbe, lefoglaltak jelentős mennyiségű kábítószert, hamis euróbankjegyeket és több lőfegyvert is.



A razzia a lengyel ügyészség és rendőrség egyik legnagyobb, Európa területén is folytatott akciója volt az utóbbi évek során - áll a közleményben.



Az akciót az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust) hágai székhelyén felállított koordinációs csoport felügyelte. A testület tagjai az érintett országokat képviselő ügyészek voltak, valamint az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) képviselői.



A razzia során őrizetbe vett 43 személyt többek között bűnszövetkezetben való részvétellel gyanúsították meg, a hálózat vezetője, Dominik O. - ragadványnevén Suchy - ellen várhatóan összesen 8 ügyben emelnek majd vádat.



A büntetőjogi eljárást a varsói ügyészség más, már korábban őrizetbe vett személyek ellen is folytatja, a nyomozásban jelenleg összesen 50 ember szerepel gyanúsítottként.