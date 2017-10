Több embert meglőtt egy fegyveres Las Vegasban

Több embert meglőtt egy fegyveres vasárnap éjjel az egyesült államokbeli Las Vegasban - jelentették különböző források. A legfrissebb jelentés szerint, amely egy kórházi szóvivőre hivatkozik, az incidensnek két halálos és 24 sebesült áldozata van.



Először arról érkezett jelentés, hogy valaki emberekre lő a Mandalay Bay Hotel és Kaszinó közelében, és riasztották a rendőrséget a helyszínre, majd hogy több embert lőtt sebbel kórházba szállítottak.



A TASZSZ hírügynökség azt jelenttette a Hollywood Reporter című lap értesülése alapján, hogy az áldozatokra a szálloda egyik erkélyéről lőtt a támadó. A jelentések alapján elképzelhető, hogy nem csak egy támadó lőtt.



A hatóságok lezárták a szállodák övezte, Las Vegas Strip nevű sugárútszakaszt és a 15-ös számú államközi főutat. A McCarran nemzetközi repülőtérre irányuló egyes járatokat más repülőtérre irányítottak át. Szemtanúk szerint Jason Aldean énekes koncertje végén kezdődött a lövöldözés.

"It sounded like machine guns." Witness reacts after a shooting is reported on Las Vegas Strip. Live updates here: https://t.co/CGEUN29ZAY pic.twitter.com/Y1ySSshOlJ