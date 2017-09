Megkülönböztetés

A fajgyűlölet ellen emelt szót egy amerikai katonai akadémia vezetője

Határozott hangon lépett fel a fajgyűlölet ellen az amerikai légierő coloradói akadémiájának vezetője, miután a campuson öt kadétjelölt fajgyűlölő feliratokat talált az ajtaján. 2017.09.30 11:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jay Silveria altábornagy pénteken összehívta a fakultás mintegy 4000 hallgatóját és emelt hangon közölte velük: ki innen a fajgyűlölőkkel!



A Denverhez közeli Colorado Springs hadiakadémiáján korábban öt afroamerikai kadétjelölt fajgyűlölő feliratokat talált az ajtaján. Az altábornagy, aki augusztusban vette át az intézmény irányítását, az aulába rendelte a hallgatókat, aki nem fért be, az a belső televíziós láncon követhette a diákokhoz intézett beszédét.



A The Washington Post tudósítása szerint Silveria közölte a hallgatókkal: a fajgyűlöletnek a hadseregben nincs helye. "Ha nem tudtok másokkal méltóságteljesen és tisztességgel bánni, akkor menjetek el innen!" - mondta. Majd javasolta, hogy a beszédét nyugodtan rögzítsék a mobiltelefonjaikon, de aztán később nézzék is meg többször, hogy okuljanak belőle.



"Az ilyen magatartásnak soha nem volt és soha nem is lesz helye az amerikai légierőnél" - szögezte le és sérelmezte, hogy az ajtókra festett fajgyűlölő szavak miatt nincs egyöntetű felháborodás az akadémián. Utalt az Egyesült Államokban sok helyütt tapasztalható rasszista megnyilvánulásokra és kiemelte: a légierő akadémiája az ország sok vidékéről sokféle embert vonz, sokféle férfit és nőt, sokféle élettapasztalattal, társadalmi-családi háttérrel, neveltetéssel. "A különbözőség ereje egyesít és tesz bennünket sokkal erősebbekké"- fogalmazott.



Beszédét az akadémia feltette a Facebook-oldalára, ahol péntek óta több mint 1,7 milliónyian nézték meg. A kommentárok egyöntetűen dicsérték az altábornagyot. "Így kell válaszolni a rasszizmusra Amerikában" - írta internetes oldalán a The Washington Post is.