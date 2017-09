Katalán népszavazás

Pizsamapartikkal próbálják nyitva tartani az iskolákat a szavazásig

A Barcelona belvárosában található Collaso i Gil del Raval nevű intézményben az igazgatónő bezárta a kapukat tanítás után. 2017.09.29 20:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Pizsamapartikkal" próbálják nyitva tartani az iskolákat Katalóniában; szülők, gyerekek, tanárok készülnek arra, hogy vasárnapig a szavazóhelyiségeknek kijelölt iskolákban maradnak, hogy meg lehessen tartani a referendumot, amelyet a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztett.



A Barcelona belvárosában található Collaso i Gil del Raval nevű intézményben az igazgatónő bezárta a kapukat tanítás után. Az épületben azonban odabent sokan maradtak szülők, gyerekek, tanárok illetve olyanok is, akiknek ez a lakcím szerint kijelölt szavazóhelye a függetlenségi népszavazáson.



A helyszíni tudósítások szerint a kerítéshez kívül is belül is létrát állítottak, ezeken keresztül jelenleg zavartalanul járnak ki és be az emberek. Enni- és innivaló is érkezik.



A katalán főügyész korábbi utasításának értelmében az intézményeket ki kell üríteni szombatig és hatóságilag le kell pecsételni, hogy az illegális referendumon ne lehessen szavazni. Erre válaszul adta ki felhívását Som Escola nevű csoport, amely oktatási és szülői szervezeteket fog össze, hogy a hétvégén minél többen "táborozzanak" az iskolákban, és szervezzenek rendezvényeket.



Manresában például az Escola Bages Évkezdeti ünnepség néven szórakoztató programok sorát hirdette meg a következő két napra: urgálóvárral, focimeccsel, ingyen piknikkel, és hálózsákos "pizsamapartival" a torneteremben.



Az Escoles Obertes (Nyitott iskolák) mozgalom weboldalt indított a napokban, hogy számba vegye a kezdeményezés támogatóit és közreműködőit Katalóniában. 60 ezren csatlakoztak eddig.



Josep Lluís Trapero, katalán rendőrfőnök pénteken azt az utasítást adta, hogy a rendőrök "erőszak nélkül" ürítsék ki az intézményeket, és zárják be az intézményeket. Hatósági közbeavatkozásról eddig nem tudni.



Az emberek állítólag arra számítanak, hogy a katalán rendőrök nem lépnek fel velük szemben, és vasárnap végül engedik majd kinyitni az iskolákat, hogy szavazni lehessen.



Közben tovább zajlik az erőteljes mozgósítást a népszavazási részvételre. Az Ómnium Cultural nevű civil politikai mozgalom több tucat önkéntessel telefonon hívogatja az embereket, hogy meggyőzze őket a voksolás fontosságáról függetlenül attól, hogy támogatja-e a függetlenséget vagy sem.



Ennek jelentőségét az adja, hogy a referendumnak nincs érvényességi küszöbe, ha több az igen szavazat az elszakadásra mint a nem, a kormány elindítja az elszakadási folyamatot, de a katalán elnök néhány napja egy interjúban azt mondta: alacsony, például 15-25 százalékos részvétel esetén erre mégsem nem kerül sor.



Spanyolország más részein is érezhető a katalán eseményekkel kapcsolatos feszült várakozás, egyre több városban, egyre több erkélyen és ablakban jelennek meg a spanyol zászlók, amelyek a nemzet egységét hirdetik.



Az ABC című lap szerint az elmúlt hetekben megnégyszereződött a nemzeti lobogók eladásaink száma Spanyolországban.