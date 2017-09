Oroszország

Ismét őriztebe vették Navalnijt

Ismét őrizetbe vették az orosz hatóságok pénteken Alekszej Navalnij ellenzéki politikust, aki éppen egy Nyizsnyij Novgorodban tervezett ellenzéki megmozdulásra készült elutazni.

Az ellene történt rendőrségi fellépésről maga Navalnij számolt be az Instagramon. A belügyminisztérium szerint a politikus azért vették őrizetbe, mert a hatóságokkal nem egyeztetett tüntetésekre szólított fel.



Az aktivista a rendőrségről feltöltött videoüzenetében arra biztatta híveit, hogy a távollétében is tartsák meg a tüntetést. Nyizsnyij Novgorodban egyébként a hatóságok lefoglalták a készülő megmozdulás kellékeit.



A 41 éves Alekszej Navalnij - aki a 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson meglepetésre a második helyen futott be, és az idén pedig két, tízezreket megmozgató országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Ezek miatt két ízben is elzárásra ítélték.



Navalnij a jövő márciusi elnökválasztással kapcsolatban Vlagyimir Putyin kihívójaként pozícionálja magát, annak ellenére is, hogy az orosz Központi Választási Bizottság közölte: hatályos felfüggesztett börtönbüntetése és meghosszabbított büntetés-végrehajtási próbaideje miatt nem indulhat a választáson.