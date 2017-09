Pánik a vasútállomáson: egymást taposták halálra az emberek

Halálra taposták egymást az emberek az indiai Mumbai egyik vasútállomásán. A tragédiát az a rémhír indíthatta el, mely szerint összeomlott a gyalogosoknak épített felüljáró.



A tömeg hirtelen megindult az állomás vége felé. A túlzsúfolt híd végébe szorultak az emberek, többen a mélybe zuhantak, másokat halálra tapostak pánikoló társaik.



A hatóságok szerint legalább 22 ember meghalt és 20 megsebesült, őket már kórházba szállították.

#Elphinstone | 22 killed in stampede on foot over bridge in Mumbai https://t.co/BtkHMtpRct via @TOIMumbai pic.twitter.com/xxoyQW16ns