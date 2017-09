Diplomácia

Donald Trump négy nappal a német parlamenti választások után gratulált Angela Merkelnek

Donald Trump négy nappal a németországi parlamenti választások után, csütörtökön gratulált Angela Merkel kancellárnak győzelméhez, az amerikai elnök telefonon hívta fel a német vezetőt. 2017.09.29 10:34 MTI

A Fehér Ház közleménye szerint az amerikai elnök sok sikert kívánt negyedik kormánya megalakításához Angela Merkelnek. Az elnök hangsúlyozta a Washingtont és Berlint összekötő "mély kapcsolatokat", valamint "az Egyesült Államok elkötelezettségét a német kormánnyal és a német néppel fennálló erőteljes és régmúltra visszatekintő szövetség mellett".



A telefonbeszélgetésben a két politikus megvitatta Irán Közel-Keleten játszott szerepét - a Fehér Ház megfogalmazásában: "rosszindulatú tevékenységét" -, a perzsa állam rakétaprogramját, és azt a 2015-ben Teherán és hat nagyhatalom, köztük Németország között megkötött atomalkut, amelyet Donald Trump többször is élesen bírált, s amelynek még a felmondását is meglebegtette.



Az elnök és a kancellár megvitatta azt is, hogyan lehetne békés úton mentesíteni a Koreai-félszigetet az atomfegyverektől.



Donald Trump és Angela Merkel között korábban nem volt feszültségektől mentes a viszony. Az amerikai elnök erőteljesen bírálta az európai migránsválságban játszott német szerepet és e válság német kezelését, valamint Berlin kereskedelempolitikáját. Angela Merkel pedig nem hagyta kritika nélkül az "Amerika az első" jelszóval fémjelzett amerikai politikát. Júliusban a G20-as országcsoport Hamburgban megtartott csúcstalálkozóján azonban az amerikai elnök látszólag stílust váltott, s bár korábbi álláspontjait fenntartotta, dicsérte Merkel kancellár vezetői képességeit.