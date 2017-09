Terrorizmus

Pénzt küldött Szíriába utazó dzsihadista fiának

A nő pénzt küldött dzsihadista fiának, aki az összegből repülőjegyet vett, hogy Szíriában csatlakozhasson az Iszlám Állam szervezetéhez.



A bíróság ugyanakkor az ügyészség kérése ellenére nem rendelte el a nő azonnali elzárását. A vádhatóság egyébként csak 18 hónapi börtönbüntetés kiszabását kérte, de azt állította: a nő hazudik, amikor azt állítja, hogy azért adott pénzt a fiának, hogy vakációra utazzon el.



A rendőri felügyelet alatt álló, 43 éves nő ügyvédje már jelezte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen. A szabadságvesztés elektronikus karperec viselésével is kiváltható.



A bíróság Nathalie Haddadi egyik másik fiát is elítélte terrorizmus finanszírozása miatt, ő másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.



"Nehéz elhinnem, hogy a nevemet terrorizmus finanszírozásával hozzák kapcsolatba. Én csak segítettem a fiamat, hogy legyen mit ennie. Soha nem küldtem pénzt Szíriába vagy Törökországba" - mondta a vádlott még az ítélethirdetés előtt.



Az igazságszolgáltatás azután vádolta meg a vallását nem gyakorló, muzulmán származású, kereskedelmi tanácsadóként dolgozó elzászi nőt, hogy 2015-ben kifizette a fia, Belabbas Bounaga Algériába szóló repülőjegyét. A radikálisként nyilvántartott, börtönviselt férfi 2015 novemberében az apjához utazott az észak-afrikai országba, holott bírósági ítélet tiltotta számára, hogy elhagyja Franciaország területét.



A nőt azzal is vádolják, hogy elrejtette a hatóságok elöl a fia útlevelét, majd további 2800 eurót küldött neki azért, hogy Algériából Malajziába tudjon utazni.



Belabbas Bounaga Malajzia érintésével csatlakozott az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez Szíriában, ahol tavaly, 21 éves korában életét vesztette.



Nathalie Haddadi több interjút is adott a francia televízióknak. Elmondta, hogy csak támogatni akarta a fiát, ahogy azt minden anya tette volna, s nem érti, hogy miért vádolják terrorizmus finanszírozásával, amikor azért adott pénzt a fiának, hogy "az enni tudjon".



Az ítélethirdetés előtt a nő a France Info hírrádióban elmondta, hogy elítéli a terrorizmust.



"Van egy 9 éves kislányom, egy határozott idejű munkaszerződésem, és hiteleim a bankban. Az átlagos emberek életét élem, nem jelentek semmilyen veszélyt a francia államra, de most sürgősen börtönbe akarnak zárni. Érthetetlen" - mondta a nő.



Nathalie Haddadi esete nem egyedi, a francia sajtó szerint több francia családot meggyanúsítottak már a hatóságok terrorizmus finanszírozásával, mert pénzt küldtek Szíriában tartózkodó hozzátartozóiknak, de ez az első eset, hogy per lett az ügyből.